प्रभादेवीत इलेक्ट्रीक वायरच्या गोडाऊनला भीषण आग, फायर ब्रिगेडच्या १५ गाड्या घटनास्थळी

मुंबईत सध्या आगीच्या मालिकांचं सत्र सुरु आहे. काल भांडूपच्या ड्रीम मॉलला आग लागली होती. या अग्नि दुर्घटनेत सनराईज रुग्णालयातील ११ रुग्णांचा होरपळून मृत्यू झाला. आज शनिवारी सकाळी प्रभादेवी येथील इलेक्ट्रीक वायरच्या गोडाऊनमध्ये भीषण आग भडकली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, सकाळी पावणेसहाच्या सुमारास वीर सावरकर मार्गावरील पाचमजली गमन हाऊसच्या तळघरात आग भडकली.

सकाळी नऊच्या सुमारास मुंबई अग्निशमन दलाने ही लेव्हल तीनची आग असल्याचे जाहीर केले. गमन हाऊस ही प्रभादेवी सेंचुरी बाजारजवळ असलेली एक जुनी इमारत आहे. अग्निशमन दलाच्या १५ गाडया घटनास्थळी दाखल झाल्या असून आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.

पोलीस, पालिका कर्मचारी आणि रुग्णवाहिका घटनास्थळी सज्ज आहेत. आगीच्या ज्वाळांमुळे आसपासच्या भागात धुराचे मोठे लोट दिसत आहेत. गमन हाऊस अग्नि दुर्घटनेत अजूनपर्यंत कुठलीही जिवीतहानी झाल्याचे वृत्त नाही. आगीचे नेमके कारणही अजून स्पष्ट झालेले नाही.

Maharashtra: Fire breaks out at a godown of electric wires in Prabhadevi area of Mumbai. 15 fire tenders are present at the spot. Fire fighting operations underway. Details awaited. pic.twitter.com/wW1h04ujrC

— ANI (@ANI) March 27, 2021