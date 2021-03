'ड्रीम मॉल'बद्दल समोर आली धक्कादायक माहिती; अग्निशमन दलाकडून फेब्रुवारीतच धाडण्यात आलेली महत्त्वाची नोटीस

मुंबई, ता. 26 : भांडूप येथील ड्रीम मॉलमध्ये अग्निसुरक्षा उपाय नसल्याबद्दल महानगर पालिकेने फेब्रुवारी महिन्यातच नोटीस पाठवली होती. आगीच्या वेळीही अंतर्गत अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा कार्यरत नसल्याचे आढळले आहे. या चार मजली मॉलच्या दुसऱ्या मजल्यापर्यंतच्या इमातीला फक्त ताबा प्रमाणपत्र मिळाले असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात मुंबईतील 29 मॉल्सना अग्निशमन दलाने नोटीस पाठवली आहे. भांडूपच्या ड्रीम मॉलला गुरुवारी मध्यरात्री लाग लागली. प्राथमिक अंदाजानुसार ही आग शॉर्ट सर्किटमुळे लागली असल्याचा शक्यता आहे. मात्र, याबाबत तपासणीचा अहवाल आल्यानंतर खरं कारण समजू शकेल, असे अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. आग पुर्णपणे विझल्यानंतर या आगीची प्रत्यक्ष चौकशी करण्यात येणार आहे, असंही सांगण्यात आले. ‘ई सकाळला मिळालेल्या कागद पत्रांनुसार या मॉलमध्ये अग्निसुरक्षा उपाय नसल्याबद्दल अग्निशमन दलाने फेब्रुवारी महिन्यात नोटीस बजावली होती. 120 दिवसात या त्रुटी दुर करायच्या होत्या. मात्र, महिनाभरातच या मॉलमध्ये आग लागली. आगीच्या वेळीही अग्निसुरक्षा यंत्रणा कार्यरत नसल्याचे आढळले आहे. सर्व बाबी अहवालात नमुद करण्यात येतील’, असेही अग्निशमन दलाकडून सांगण्यात आले. ड्रीम मॉलसह मुंबईतील 29 मॉल्सना अग्निशमन दलाने गेल्या महिन्यात नोटीस पाठवली आहे. हा मॉल चार मजली असून त्याच्या फक्त दुसऱ्या मजल्यापर्यंतच्या इमारतीला महानगर पालिकेने ताबा प्रमाणपत्र दिले होते. मात्र, याबाबत महानगर पालिकेकडून अधिकृत दुजोरा मिळू शकला नाही. नियमानुसार ताबा प्रमाणपत्र मिळालेला भागाचा निवासी अथवा व्यावसायिक वापर करता येऊ शकतो. न्यायवैद्यकिय तपासणी हाेणार? गरज पडल्यास आगीचे कारण शोधण्यासाठी फॉरेन्सिक तपासणीही केली जाऊ शकते, अशी शक्यताही वर्तवण्यात आली आले. अग्निशमनदल आगीचे कारण शोधण्यासाठी चौकशी करणार आहे. त्यात गरज पडल्यास फॉरेन्सिक तपासणीही केली जाऊ शकते, अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे. धुरामुळे बचाव कार्यात अडथळे या मॉलच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावरील विज वाहीन्या, विजेची उपकरणे तसेच फर्निचरला प्रथमदर्शनी आग लागल्याची माहिती मिळत आहे. यामुळे प्रचंड धुर निर्माण झाला होता. म्हणूनच बचावकार्यातही अडथळे निर्माण होत असल्याचे अग्निशमन दलाकडून सांगण्यात आले.

Web Title: fire brigade sent notice to dream mall for unoperative fire fighting system in the mall