Video:मुंबईत 12 तासांपासून जळतोय मॉल; रात्रभर सुरू होते फायर ऑपरेशन

मुंबई : मुंबईत एका मॉलला लागलेल्या आगीने भीषण रूप धारण केले असून गेल्याजवळपास 12 तासांपासून मॉलमध्ये आगीचे तांडवर सुरू आहे. महापालिकेच्या अग्नीशमन दलाचे जवान आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या प्रयत्नात दोन जवान जखमी झाल्याची माहिती आहे.

24 गाड्या, 16 टँकर

आगा विझवण्यासाठी अग्नीशमन दलाच्या 24 गाड्या आणि पाण्याचे 16 टँकर घटनास्थळी काम करत आहेत. यासाठी अग्नीशमन दलातील अधिकाऱ्यांसह 250 जवान कार्यरत आहेत. सध्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यावर मोठ्याप्रमाणावर आग पसरली असल्याची माहिती अग्नीशमन दलाकडून देण्यात आली आहे. मुंबई महापालिकेच्या वॉर्ड ऑफिसरने दिलेल्या माहितीनुसार, आग सुरुवातीला दुसऱ्या मजल्यावरील एका दुकानात लागली होती. त्यानंतर ती दुसऱ्या मजल्यावर आणि तिसऱ्या मजल्यावर पसरत गेली.

दोन जवान जखमी

मुंबईतील नागपाडा परिसरातील सिटी सेंटर मॉलला काल आग लागली होती. ही आग हळू हळू पसरत गेली. अग्नीशमन दलाच्या जवानांनी आगविझवण्याचे आटोकाट प्रयत्न चालवले आहेत. गेल्या 12 तासांपासून अधिककाळ फायर ऑफरेशन सुरू आहे. यात दोन जवान जखमी झाले आहेत. शामराव बंजारा या जवानाला श्वसनाचा त्रास होऊ लागल्यानं त्याला हॉस्पिटलमध्ये दाखळ करण्यात आलं. तर रमेश प्रभाकर चौगुले यांच्या उजव्या हाताला जखम झाल्याने त्यांच्यावरही हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू करण्यात आले आहेत. दोघांचीही प्रकृती चांगली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

#WATCH: Firefighting operation underway at a mall in Nagpada area in Mumbai where a fire broke out last night.

It has been declared a level-5 fire. #Maharashtra pic.twitter.com/YDpgpRHXcm

— ANI (@ANI) October 23, 2020