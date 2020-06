आग विझवता विझवता अग्निशमन अधिकारी कोसळले, दवाखान्यात नेल्यावर समजलं त्यांना तर कोरोनाची लागण...

मुंबई - काल मुंबईतील अंधेरी भागात आग आग लागली होती. अंधेरी पूर्व येथील आग विझविण्यासाठी गेलेले एक आधिकारी आपले काम करीत असताना अचानक खाली पडले, त्यामुळे त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले. त्यावेळी तपासणीत त्यांना कोरोना झाल्याचे लक्षात आले. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या संपर्कातील लोकांनाही कोरोनाची बाधा झाली आहे.

अंधेरी पूर्व येथील नंदधाम इंडस्ट्रीयल इस्टेटमध्ये गुरुवारी पहाटे आग लागली. खर तर हे आधिकारी प्रकृती ठीक नसल्यामुळे कामावर गेले नव्हते, पण आग लागल्याचे कळताच ते कामावर रुजू झाले. आग लागल्याचा फोन बुधवारी मध्यरात्रीनंतर आला होता.

मरोळ येथलील नंदधाम इंडस्ट्रीयल इस्टेटमधील आग विझवण्यासाठी त्यांनी सहकाऱ्यांसह प्रयत्न सुरु केले. हे काम सुरु असतानाच ते भोवळ येऊन खाली पडले.

A @mybmc fire fighter who rushed to Nanavati Hospital while he fainted during dousing fire (Level-II) in Andheri's Nanddham Industrial Estate today early morning has now tested #COVID +ve@fpjindia @prabhatfire — Sweety (@AdimulamSweety) June 25, 2020

या आधिकाऱ्यांना तातडीने रुग्णवाहिकेतून नानावटी रुग्णालयात नेण्यात आले. तिथे त्यांचा सीटी स्कॅन करण्यात आला. त्यात फुफ्फुसात न्यूमोनियाचे पॅचेस दिसले. पुढील तपासणीत त्यांना कोरोना झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यांच्या संपर्कात आलेल्या कुटुंबातील व्यक्तींबरोबर त्यांच्या ड्रायव्हर तसेच अन्य सहकाऱ्यांस कोरोनाची लागण झाल्याचे लक्षात आले. दरम्यान, मरोळच्या या इंडस्ट्रीयल इस्टेटमधील आग चार तासांच्या शर्थीच्या प्रयत्नानंतर विझवण्यात यश आले.

