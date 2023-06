Mumbai: सीएसटीकडे जाणाऱ्या रुळावर शॉक सर्किट; हार्बर वरील वाहतूक सेवा विस्कळित

By

सीएसटी कडे जाणाऱ्या रुळावर शॉक सर्किट झाल्याने हार्बर वरील वाहतूक सेवा विस्कळित झाली आहे. त्यामुळे चाकरमान्यांचा मोठा गोंधळ उडाला आहे. (Fire on track leading to CST due to shock circuit Mumbai)

जुईनगर आणि नेरूळ स्थानकांच्या दरम्यान सीएसटी कडे जाणाऱ्या रुळावर शॉक सर्किट सारखा प्रकार घडला आहे, आणि त्यातून काही वेळासाठी मोठी आग लागली. त्यामुळे हार्बर वरील वाहतूक सेवा विस्कळित झाली आहे.(Latest Marathi News)

मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्व गाड्या नेरूळ मध्येच ठप्प आहेत.

सविस्तर वृत्त काही वेळातच...