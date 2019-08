भिवंडीत बाप्पाच्या आगमनात खड्डेविघ्न

भिवंडी : गणेशोत्सवाला येत्या २ सप्टेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे विविध सार्वजनिक उत्सव मंडळांनी देखावे उभे करून कल्याण, पेण, मुंबई येथून मोठ्या गणेशमूर्ती वाजत-गाजत आणण्यास सुरुवात केली आहे. रविवारी सुट्टीचा दिवस साधून अनेक गणेशोत्सव मंडळे आपापल्या मूर्ती आणतात. भिवंडीतील मंडळांनीही रविवारी गणेशमूर्ती वाजत-गाजत उत्सवाच्या ठिकाणी आणल्या. मात्र, शहरातील खड्ड्यांवरून मार्ग काढताना मंडळ कार्यकर्त्यांना मोठी कसरत करावी लागली. कल्याण रोड मार्गावर खराब रस्ता व उड्डाणपुलाचे काम सुरू आहे. शहरातील काप आळी येथील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या मूर्तीची वाजत-गाडत मिरवणूक सुरू होती. मात्र, रस्त्यांवरील खड्ड्यांने बाप्पाच्या आगमनात मोठा अडथळा निर्माण झाला. परिणामी वाहतूक कोंडी झाली. अखेर वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक ममता डिसोझा यांना याबाबतीत तक्रार जाताच त्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मूर्तीचा मार्ग मोकळा केला. पालिकेने काही ठिकाणी लाखो रुपये खर्च करून ठेकेदारामार्फत खड्ड्यांवर डांबर टाकले. पण मुसळधार पावसात सर्व निकृष्ट डांबर पाण्यात वाहून गेले. ज्येष्ठ नगरसेवक नीलेश चौधरी, गणेशोत्सव मंडळ अध्यक्ष मदन भोई यांनी उत्सवापूर्वी तातडीने रस्ते दुरुस्त करावे, अशी मागणी लेखी निवेदन देऊन केली होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. रविवारी सुट्टीचा दिवस साधत मुंबई येथून घुंगट नगर, संयुक्त मित्र मंडळ गौरीपाडा व सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ काप आळी यांनी कल्याणरोड येथील रस्त्यावर पडलेले खड्डे चुकवत आपल्या गणेशमूर्ती वाजत-गाजत आणल्या. मात्र, खराब रस्त्यांमुळे इच्छितस्थळी पोहोचण्यासाठी सुमारे दोन ते चार तास लागले. यात खड्ड्यांमुळे वाहतूक कोंडीचा सामनाही करावा लागला. यासाठी पालिकेने तातडीने उपाययोजना करून रस्त्यांची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी गणेशोत्सव मंडळ पदाधिकारी यांनी महापौर जावेद दळवी, पोलिस आयुक्त राजकुमार शिंदे यांची भेट घेऊन केली आहे. गणेशोत्सवापूर्वी खराब झालेले रस्ते व खड्डे भरण्याचे निर्देश प्रभाग अधिकारी व बांधकाम अभियंता यांना देण्यात आले आहेत. पावसामुळे कामात अडथळा निर्माण होत आहे. तरीसुद्धा रस्ते दुरुस्ती

केले जातील.

- जावेद दळवी, महापौर, भिवंडी



Web Title: fire pit on the Arrival of Ganpati Bappa in Bhiwandi