मच्छीमार समस्यांच्या जाळ्यात

बोर्डी ः डहाणू परिसरात गेल्या महिन्यापासून सतत कोसळणाऱ्या पावसामुळे बोर्डी, घोलवड, झाई परिसरातील माच्छी, मांगेला आदिवासी समाजातील मच्छीमारांवर बेकारीचे संकट कोसळले आहे. पावसामुळे बोटी समुद्रात उतरवणे धोकादायक असल्याने त्या किनाऱ्यावरच असल्याने मच्छीमारांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. झाईच्या बंदरावर सुमारे ९० मोठ्या, ३५ लहान मिळून १३५ नौका मच्छीमारी करण्यासाठी सज्ज आहेत. या व्यवसायावर सुमारे ४०० कुटुंब उदरनिर्वाह करतात. याव्यतिरिक्त मच्छीमारीसाठी खलाशांची संख्या प्रत्येक बोटीत पाच मिळून याप्रमाणे सुमारे साडेचारशे आहे. तेही या व्यवसायावर अवलंबून असतात; मात्र सततच्या पावसामुळे समुद्रात मच्छीमारीसाठी उतरणे धोकादायक झाले आहे. मासेमारी बंद पडल्यामुळे मच्छीमार व खलाशी मजुरांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. बाजारात माशांची आवकही घटली आहे. या भागात गणेशोत्सवानंतर बोंबील, कोळंबी, पापलेटची खोल आणि उथळ पाण्यात मासेमारी केली जाते. यासाठी बोट मालकांनी जाळी, डिझेल, धान्यसाठा तसेच मजुरांना आगाऊ रक्कम देऊन तीन दिवसांच्या एका फेरीच्या मच्छीमारीसाठी एका नौकेसाठी किमान १० हजार यानुसार १२६ नौकांसाठी लाखो रुपयाची गुंतवणूक केली आहे. गणेशोत्सवानंतर मासेमारी करून मिळालेल्या उत्पन्नातून पैसे वसूल होतील, या आशेने नारळी पौर्णिमेला सागर पूजन आणि सात दिवस गणरायाची मनोभावे पूजा करून येथील मच्छीमार समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी सज्ज झाला होता; मात्र पावसाने त्याच्या उमेदीवर पाणी फिरवले आहे. झाईच्या बंदरातील काही नौका मुंबई, रत्नागिरी तसेच पोरबंदरच्या समुद्रात मासेमारीसाठी जातात. उर्वरित बोटी झाई बंदरातूनच मासेमारी करतात; मात्र यंदा पावसामुळे महिनाभर मच्छीमार बोटी, मालक, खलाशी बसून आहेत.

राजेश मजवेलकर, मच्छिमार माशांचे भाव वधारले

गणेशोत्सवानंतर माशांची मागणी वाढली असून आवक घटल्याने बाजार भाव कडाडले आहेत. बोंबील शंभर रुपयांना आठ, पापलेट हजार रुपये किलो भावाने विकले जात आहे. कोळंबी अल्प प्रमाणात येत असल्यामुळे ५०-१०० रुपयांना वाटा विकला जात आहे.

Web Title: Fisherman face problems from heavy rain water on business in Dahanu