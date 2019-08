मुंबई : अल्पवयीन मुलीचे लग्न लावून नंतर तिला देहविक्री व्यवसायात ढकलल्याप्रकरणी मानखुर्द पोलिसांनी पाच जणांना अटक केली. त्यात मुलीची आई, पती व भाऊ, पीडित मुलीला देहविक्री करण्यास भाग पाडणारी दलाल महिला व तिच्या पतीचा समावेश आहे. पीडित अल्पवयीन मुलीच्या आईने एका व्यक्तीशी तिचे लग्न लावून दिले. पतीने पीडित मुलीला वारंवार मारहाण करत तिच्या मनाविरुद्ध तिच्याशी शारिरीक संबंध ठेवले. त्यामुळे ही मुलगी माहेरी येऊन राहिल्यानंतर आईनेच तिला देहविक्रीसाठी परिसरातील एका महिलेच्या स्वाधीन केले. तिने 50 ते 60 व्यक्तींसोबत तिला जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडले. या दलाल महिलेच्या पतीनेही तिच्यावर अनैसर्गिक अत्याचार केल्याची तक्रार या मुलीने केली आहे. या तक्रारीनंतर संबंधितांविरोधात बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पाचही जणांना अटक करण्यात आली आहे. मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या 50 ते 60 व्यक्तींविरोधातही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.



