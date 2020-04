धक्कादायक! बेपत्ता असलेले पाच तबलिगी "येथे" सापडले

मुंबई : दिल्लीतील तबलिगी जमातीच्या कार्यक्रमात भाग घेतल्यानंतर बेपत्ता झालेले पाच जण मुंबईतील धारावी परिसरात सापडले आहेत. या कार्यक्रमाला गेलेले राज्यातील 50 ते 60 जण बेपत्ता झाले होते. पोलिसांची कारवाई चुकवण्यासाठी त्यांनी मोबाईलही बंद केले होते. सविस्तर बातम्यांसाठी "ईपेपर" वाचा। निजामुद्दीन येथील तबलिगी जमात मरकजमध्ये सहभागी झालेल्या 150 जणांची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी शोध सुरू केला. सापडलेल्या अनेकांना विलगीकरणात ठेवण्यात आले. माहिती लपवल्याबद्दल या 150 जणांविरोधात मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. Five missing tablagi were found in dharavi

