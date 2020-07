मोठी बातमी - मुंबईतील फोर्ट परिसरातील पाच मजली भानुशाली इमारतीचा ४० टक्के भाग कोसळला

मुंबई : मुंबईत इमारत कोसळण्याचं सत्र थांबण्याचं नाव नाहीये. गेले काही दिवस मुंबईत धुवाधार पाऊस पडतोय. याच पावसाचा परिणाम आता मुंबईतील धोकादायक इमारती आणि भिंती कोसळण्याच्या स्वरूपात पाहायला मिळतोय. मुंबईतील मालवणी नंतर आज दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास मुंबईतील अत्यंत महत्त्वाच्या अशा फोर्ट भागात आज आणखी एक इमारत कोसळली आहे.

Mumbai: Portion of Bhanushali building at Fort, collapses; search operation underway, 4 fire tenders present at the spot pic.twitter.com/Sp4IWdeCq4

— ANI (@ANI) July 16, 2020