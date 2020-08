भीषण ! महाडमध्ये पाच मजली इमारत कोसळली; ७० ते ८० रहिवासी ढिगाऱ्यात अडकल्याची भीती

रायगड - रायगडमधील महाडमध्ये पाच मजली इमारत कोसळून मोठी दुर्घटना घडली आहे. महाडमधील काजळपुरा परिसरातील ही इमारत आहे. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार तारिक गार्डन असं या इमारतीचे नाव आहे. या इमारतीत ४७ फ्लॅट्स असल्याची माहिती आहे. या दुर्घटनेनंतर इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली अनेक जण अडकल्याची माहिती समोर येतेय. या इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली सध्या तब्बल ७० ते ८० रहिवासी अडकल्याची माहिती आहे. साधारण सहा ते सव्वा सहा वाजता ही इमारत कोसळल्याण्याची दुर्घटना घडलीये. सदर इमारत ही केवळ आठ ते दहा वर्ष जुनी असल्याचं समजतंय. या दुर्घटनेवेळी इमारतीमधून २५ नागरिक बाहेर पडल्याचंही समजतंय. दरम्यान रॅक्यू ऑपरेशनमध्ये तब्बल १५ जणांना ढिगाऱ्यातून बाहेर काढण्यात आल्याचं समजतंय. या व्यतिरिक्त आणखी ७० ते ८० रहिवासी या ढिगाऱ्यात अडकल्याची माहिती समोर येतेय. सध्या या इमारतीच्या ढिगाऱ्यात अडकलेल्या नागरिकांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला जातोय. अग्निशमन दल आणि स्थानिकांच्या मदतीने या ठिकाणी रेस्क्यू ऑपरेश सुरु आहे. घटनास्थळी ४ रेस्क्यु टीम्स कार्यरत आहेत ( बातमी अपडेट होतेय ) five storied building collapsed in mahad eighty people seems to be trapped in derbies

