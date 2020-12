"मुंबईत रात्री ११:०० नंतर पार्टी संपवू नका", मुंबई महापालिकेने दिली मोठी खुशखबर

मुंबईत रात्री ११:०० नंतर पार्टी संपवू नका, नूतन वर्षाचे स्वागत घरीच करा. कारण आता मुंबईत उपहारगृहांना (रेस्टॉरंट) रात्री ११ नंतर घरपोच सेवा देण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. मुंबईस सुरक्षितरित्या नवीन वर्षात पदार्पण करण्याकरिता कोरोनाविषयीच्या सर्व सुनिश्चित नियमांचे काटेकोरपणे पालन करा असं महापालिकेकडून सांगण्यात आलं होतं. यासाठीची विशेष नियमावली राज्य सरकारने जारी केली होती. ज्यामध्ये रात्री ११ वाजेनंतर घरी पार्सल सेवा मिळणार की नाही यावर प्रश्नचिन्ह होतं. मात्र आता मुंबई महापालिकेने घरपोच पार्सलच्या सेवेस अनुमती दिली आहे. नवीन वर्षाच्या पहाटे दीड वाजेपर्यंत अन्न वितरण आणि होम डिलिव्हरी सेवा देण्यास महापालिकेकडून परवानगी दिली आहे.

Don’t Stop The Party, Mumbai - Just Take It Indoors After 11:00!

Restaurants are allowed to home deliver food in the city post 11:00pm.

COVID-prevention norms will have to be followed to ensure Mumbai rings in the new year with safety.