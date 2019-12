क्लासला जात असताना जबरदस्तीने केला बलात्कार, यामुळे फुटली अत्याचाराला वाचा

नवी मुंबई : घणसोली भागातील एका १२ वर्षीय मुलीवर त्याच भागातील रहिवाशी असणाऱ्या दोघा सख्या भावांनी लैगिंक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. मागील दीड महिन्यांपासून दोघे भाऊ पिडीतेवर लैंगिक अत्याचार करत असल्याचे तपासात समोर

आले आहे. दरम्यान रबाळे पोलिसांनी दोन्ही भावांवर बलात्कारासह विनयभंग तसेच पोक्‍सो कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. यातील मोठ्या भावाचे नाव अश्विन भुवनेश्वर पाठक (२४) असे असून त्याला पोलिसांनी तात्काळ अटक केली आहे. तर त्याचा लहान भाऊ हा अल्पवयीन असल्याने पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन पुढील कार्यवाही सुरु

या घटनेतील पिडीत मुलगी व आरोपी हे एकाच परिसरातील रहिवाशी असल्याने ते दोघेही एकमेकांच्या ओळखीचे आहेत. पिडीत मुलगी ही १० नोव्हेंबर रोजी क्‍लासला जात असताना आरोपी अश्विन याने तिला जबरदस्तीने आपल्या घरामध्ये नेत तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. तसेच सदर प्रकाराची माहिती तिने कुणाला देऊ नये यासाठी तिला धमकावले. त्यामुळे पिडीतेने घडल्या प्रकाराची माहिती कुणालाही दिली नाही. याचाच फायदा उचलत अश्विनने पुन्हा पिडीतेवर अत्याचार केले. दरम्यान हा सर्वप्रकार अश्विनच्या १७ वर्षीय लहान भावाने पाहिल्याने त्यानेही पिडीतेला घरामध्ये नेत तिच्यासोबत अश्‍लिल चाळे केले. वारंवार हा प्रकार घडत असल्याने पिडीतेने अखेर सर्व प्रकार आपल्या आईला सांगितला. त्यानंतर पिडीत मुलीच्या आईने मंगळवारी (ता.२४) रात्री रबाळे पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानुसार पोलिसांनी अश्विन पाठक याच्यावर बलात्कारासह धमकावणे व पोक्‍सो कलमान्वये तर त्याच्या लहानभावावर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करत ताब्यात घेतले.

अश्‍विनला बुधवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले असून त्याला ३० डिसेंबर पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. तर त्याच्या अल्पवयीन भावाला बाल न्यायालयात हजर करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती पोलीसांनी दिली.

