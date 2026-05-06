Badlapur News : बदलापूरची ती मदतीच्या प्रतीक्षेत! आश्वासने हवेतच, दीड वर्षांपासून सरकारने फी भरलीच नाही; तर शाळेकडून तगादा

ठाणे - काही जखमा काळाने भरून निघत नाहीत; उलट काही प्रश्न काळानुसार अधिक तीव्र होतात. बदलापूरच्या 'त्या' चिमुरडीची कहाणीही अशीच न भरणाऱ्या जखमेची साक्ष देत उभी आहे. दोन वर्षांपूर्वी राज्याला हादरवणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर आक्रोश करण्यात आला. यातील आरोपीचा एन्काउंटरमध्ये मृत्यू झाला; पण तिच्या शालेय शिक्षणाचे आश्वासन मात्र हवेतच विरले आहे. सरकारने अजूनही तिच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारली नसल्याने आजही तिचे भवितव्य 'न्याय' आणि 'शिक्षण' या दोन शब्दांमध्ये अडकून पडले आहे..पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथील साडेतीन वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली. या घटनेने पुन्हा एकदा राज्याची मान शरमेने खाली झाली. सरकारने हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवून आरोपीला फासावर लटकवण्याचे आश्वासन दिले; मात्र दोन वर्षांपूर्वी बदलापूर येथील शाळेत लैंगिक अत्याचाराच्या जखमा घेऊन जगणाऱ्या त्या पीडितेचे पुढे काय झाले, याची साधी विचारपूसही शासकीय यंत्रणेने केलेली नाही..धक्कादायक म्हणजे त्या चिमुकलीच्या दहावीपर्यंतच्या शिक्षणाची उचललेल्या जबाबदारीचा सरकारलाच विसर पडला असल्याचे उघडकीस आले आहे. पालकांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने पीडितेची शाळा बदलून तिचा कल्याणच्या एका खासगी शाळेतील शिशू वर्गात प्रवेश मिळवून दिला. आता पहिलीसाठी प्रवेश घेण्यासाठी सरकारकडून कोणतेच निर्देश नाहीत. ठाणे शिक्षण विभागातही याबाबत कोणतीही हालचाल नाही. परिणामी, गेल्यावर्षीची ३२ हजारांचे शुल्क भरले नाही म्हणून 'नियमा'नुसार शाळेने पालकांकडे तगादा लावला..शिक्षण विभागाची उदासीनतापीडित मुलीच्या पदवीपर्यंतच्या शिक्षणाची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारल्याची घोषणा तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केली होती. याशिवाय पालकांना १० लाखांची आर्थिक मदत करीत, त्यांना शाळेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी सहकार्य केले जाईल, असेही आश्वासन दिले होते; मात्र दोन वर्षांचा काळ लोटला तरी अद्यापही शिक्षण विभागाला जाग आलेली नाही..मुलीच्या शिक्षणासाठी तिचे वडील ठाणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचे उंबरठे झिजवत आहेत. प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला आहे, याशिवाय कोणतेचे उत्तर मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. संतापजनक म्हणजे याबाबत विचारणा करण्यासाठी गेलो असता, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी साधी भेटही दिली नसल्याचे पीडितेच्या वडिलांनी 'सकाळ'ला सांगितले..मनसेचा मदतीचा हात'मुलीचे शिक्षण महत्त्वाचे आहे. सरकारी आश्वासनांनुसार मदत मिळावी, जेणेकरून तिचे शिक्षण खंडित होणार नाही,' अशी भावनिक साद घालत त्यांनी मनसेकडे मदत मागितली. मनसेचे सरचिटणीस संदीप पाचंगे यांनी वडिलांची व्यथा ऐकताच गतवर्षाची ३२ हजार रुपयांचे थकीत शुल्क स्वतः भरले. दरम्यान, पाचंगे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून जाब विचारला आहे. सरकारने पीडितेच्या शिक्षणाबाबत दिलेले वचन तातडीने पूर्ण करावे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे..पालकांपुढे दुहेरी संकटपीडितेचे आई-वडील रोज पहाटे ३.३० वाजता उठतात आणि पोळीभाजी घेऊन विद्याविहार गाठतात. सकाळी पोळीभाजीचा व्यवसाय करून दुपारी पुन्हा बदलापूर परत येतात. त्यावरच त्यांचा चरितार्थ सुरू आहे. नकळत्या वयात शरीरावर नव्हे, तर मनावर झालेल्या आघातातून मुलीला कसे सावरायचे, हा मोठा प्रश्न पुढे असताना आता ती शिक्षणाच्या प्रवाहातूनही बाहेर पडू नये, या काळजीने आईचे हृदय पिळवटून निघत आहे. दुसरीकडे वडिलांची असहाय्यता सरकारी उंबरठे झिजवूनही कमी होत नाही. 'मुलीचं शिक्षण थांबू नये', याच अपेक्षेसाठी त्यांना संघर्ष करावा लागतो आहे, हीच शोकांतिका आहे..शाळेने त्या विद्यार्थिनीला प्रवेश नाकारला नाही. केवळ शालेय शुल्कासंदर्भात विचारणा केली होती. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून तिच्या शालेय शुल्काबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. तिचे नुकसान होऊ देणार नाही.- बाळासाहेब रक्षे, शिक्षणाधिकारी, जि.प. ठाणे.