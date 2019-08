पुलासाठी बॅंडबाजा अन्‌ घोड्यावरून वरात

वसई ः चोहोबाजूनी समुद्राने वेढलेल्या आणि अनेक वर्षे खडतर प्रवास करणाऱ्या नायगाव-पाणजूवासियांसाठी वसई-विरार महापालिकेचे माजी नगरसेवक राजकुमार चोरघे यांनी अनोखी शक्कल लढवत चक्क घोड्यावर स्वार होत बॅंडबाजा घेऊन तहसीलदार कार्यालय गाठले. नायगाव ते पाणजू पूल लवकरात लवकर उभारावा, या मागणीसाठी तहसीलदारांना निवेदन देत त्यांनी याकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे. पाणजू बेटाच्या पुलाबाबत दिलेले निवेदन सरकारकडे पाठवण्यात येईल, असे आश्‍वासन निवासी तहसीलदार उमाजी हेळकर यांनी या वेळी दिले. भाईंदर ते नायगाव रेल्वेस्थानकादरम्यान पाणजू बेट आहे. या ठिकाणी पाच हजारांहून अधिक लोकवस्ती आहे. नागरिकांना रस्ता नसल्याने बोटीने शहरात व गावाकडे यावे लागते. जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो. गावातील रुग्णांसह विद्यार्थ्यांनाही याचा फटका बसत आहे. खाडीवर पूल व्हावा, अशी मागणी सरकार दरबारी अनेकदा येथील नागरिकांनी केली; परंतु त्यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळेच मागणीसाठी वसई पारनाका ते तहसीलदार कार्यालय येथे माजी नगरसेवक राजकुमार चोरघे हे बॅंडबाजासोबत घेत घोड्यावर बसून हातात फलक घेऊन गेले. नायगाव, पाणजू गावातील नागरिकांची सुविधांअभावी गैरसोय होत आहे. ज्येष्ठांपासून, रुग्ण, विद्यार्थी आणि नागरिकांचे दळणवळणास रस्ता नसल्याने हाल होत आहेत. त्यांच्या भावना सरकारपर्यंत पोहचवण्यासाठी मागणीचे निवेदन देण्यात आले आहे. याबाबत लवकरच मंत्रालयातदेखील जाणार आहे.

राजकुमार चोरघे, माजी नगरसेवक

Web Title: Former councilors horse riding for the bridge at Vasai