मुंबई डबेवाल्यांची फसवणुक केल्याने संघटनेचा माजी अध्यक्ष अटकेत; दुचाकीचे आमिष दाखवत परस्पर काढले कर्ज

घाटकोपर : मुंबईचा डबेवाला संघटनेचे माजी अध्यक्ष व प्रवक्ते सुभाष तळेकर यांना घाटकोपर पोलिसांनी पुण्यातून अटक केली आहे. सुभाष तळेकर यांच्यावर मुंबईच्या डबेवाल्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा नवी मुंबईतील एका पतपेढी संस्थेच्या मदतीने मुंबईच्या डबेवाल्यांना मोफत टीव्हीएस मोपेड ही दुचाकी देणार असल्याचे सांगून सुभाष तळेकर याने 60 डबेवाल्यांकडून त्यांची कागदपत्रे गोळा केली होती. त्यानुसार काही डबेवाल्यांना दुचाकी मिळाल्या; परंतु त्यांना आरटीओचा परवाना नव्हता. सोबतच अनेक डबेवाल्यांना दुचाकी मिळाली नाहीच; परंतु त्यांच्या खात्यातून पैसे देखील वजा होण्यास सुरुवात झाली. तसेच काही डबेवाल्यांना कर्ज फेडण्यासाठी पतपेढ्यांकडूनही फोन येऊ लागले होते. आपली फसवणूक झाल्याचे कळताच काही डबेवाल्यांनी 4 फेब्रुवारी 2019 रोजी घाटकोपर पोलीस ठाण्यात सुभाष तळेकर यांच्या विरोधात तक्रार अर्ज दाखल केला होता. या तक्रारीवरून घाटकोपर पोलिसांनी अखेर सुभाष तळेकर याच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे. याप्रकरणी सुभाष तळेकर याच्या व्यतिरिक्त डबेवाला असोसिएशनचे माजी सचिव विठ्ठल सावंत, सदस्य दशरथ केदारे, साई इंटरप्राईजेसचे राकेश प्रसाद आणि भावेश दोषी यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल करण्यात आला असून घाटकोपर पोलिस पुढील तपास करत आहे. डबेवाल्यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी सुभाष तळेकराला कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. अशा व्यक्तींमुळे डबेवाल्यांची प्रतिमा मलिन होत आहे. आरोपीला कमीतकमी 10 वर्षे शिक्षा मिळावी, अशी आमची डबेवाला संघटनेची मागणी आहे.

- सचिन गावडे,

तक्रारदार तपास डबेवाल्यांची एकूण 6 लाख 578 रुपयांची फसवणूक झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यावरून 4 जानेवारी 2021 ला पुणे जिल्ह्यातून आरोपीला घाटकोपर पोलिसांनी अटक केली आहे. या गुन्ह्यात विठ्ठल सावंत, दशरथ केदारे, राकेश प्रसाद आणि भावेश जोशी हेदेखील दोषी आढळले असून त्यांना लवकरच अटक करू.

- समाधान चव्हाण,

तपास अधिकारी, घाटकोपर पोलीस ठाणे Former president of Mumbai Dabewala arrested for cheating

