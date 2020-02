पैशाच्या वादातून त्यांनी बारमालकाचा गळाच आवळला...

नवी मुंबई : सीबीडीतील "माया बार'चा मालक वशिष्ठ यादव याच्या हत्येप्रकरणी कर्नाटक पोलिसांनी चौघांना अटक केली आहे. सुमित मिश्रा (23), अब्दुल शुकूर (35), अविनाश कारकेरा (25) आणि मोहम्मद शरीफ (32) अशी या चौघांची नावे असून यातील सुमित आणि वशिष्ठ यादव यांच्यामध्ये तीन महिन्यांपूर्वी पैशांवरून भांडण झाले होते. याच वादातून सुमितने वशिष्ठ यादव याची हत्या केल्याचे उघडकीस आले आहे. सीबीडीतील माया बारचा चालक-मालक असलेला वशिष्ठ यादव याचा मृतदेह गत सोमवारी (ता.10) सकाळी कर्नाटकातील उडपी जिल्ह्यातील बेलांपल्ली येथील कुक्के गावालगतच्या जंगलामध्ये आढळून आला होता. तेथील पेरदुर-हिरीयादका पोलिसांनी सदरचा मृतदेह ताब्यात घेऊन त्याचे शवविच्छेदन केले असता, त्यांचा मृत्यू वायरने गळा आवळून झाल्याचे आढळून आले होते. मृतदेहाची ओळख पटविण्यात आल्यानंतर मृतदेह नवी मुंबईतील सीबीडी परिसरातील माया बारचे चालक-मालक वशिष्ठ यादव यांचा असल्याचे आढळून आले होते. ही बातमी वाचा ः कर्णाळा बॅंकेवर आज मोर्चा त्यामुळे कर्नाटक पोलिसांच्या पथकाने केलेल्या तपासात या हत्या प्रकरणातील मारेकरी ज्या कारमधून पळाले होते, त्या कारचा पोलिसांनी शोध घेऊन ती जप्त केली. त्यानंतर पोलिसांनी सुमित मिश्रा, अब्दुल शुकूर, अविनाश कारकेरा आणि मोहम्मद शरीफ या चौघांना अटक केली. यातील सुमित हा पूर्वी वशिष्ठ यादव याच्या माया बारमध्ये काम करत होता; तर इतर तीन जण हे ट्रॅव्हल्स कंपनीत कामाला होते. दरम्यान, सुमित आणि वशिष्ठ यादव यांच्यात तीन महिन्यांपूर्वी पैशांवरून भांडण झाले होते. त्यानंतर सुमितने बारमधील काम सोडले होते. याच आर्थिक वादातून सुमितने माया बारचा मालक वशिष्ठ यादव यांची हत्या केल्याचे तपासात उघड झाले.



