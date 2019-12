कोपरखैरणेत दरोडेखोर सोकावले ; भरदिवसा होतायत घरफोड्या

नवी मुंबई : कोपरखैरणे भागात गुरुवारी एका दिवसामध्ये चार वेगवेगळ्या ठिकाणी घरफोडीच्या घटना समोर आल्या आहेत. या प्रकरणी कोपरखैरणे पोलिसांनी गुन्हे दाखल करून दरोडेखोरांचा शोध सुरू केला आहे. दरम्यान चोरट्यांनी बंद असलेली घरे हेरून चोरी केली. यातील पहिल्या घटनेत चोरट्यांनी गुरुवारी सकाळच्या सुमारास कोपरखैरणे सेक्‍टर- १९ मधील लवअंकुर बिल्डिंगमध्ये रहाणाऱ्या मनोज भांगडे या डॉक्‍टरचे घर फोडून त्यांच्या घरातील १ लाख १५ हजारांचा ऐवज चोरून नेला आहे. डॉ. भांगडे यांच्या पत्नी भाजी आणण्यासाठी बाजारात गेल्या होत्या. यादरम्यान, चोरट्यानी घर फोडून चोरी केली. पाऊण तासानंतर डॉ. भांगडे यांच्या पत्नी, घरी परतल्यानंतर घरात चोरी झाल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. ही बातमी वाचा : गुडविन ज्वेलर्सचे मालक तुरूंगात चोरट्यांनी, सेक्‍टर- १७ मधील बालाजी को-ऑप. सोसायटीत राहणाऱ्या स्मिताकुमारी आठवले यांच्या दरवाजाचे कुलूप तोडून त्यांच्या घरातील रोख रक्कम आणि दागिने असा सुमारे १ लाख ३९ हजारांचा ऐवज चोरून नेला. त्यानंतर कोपरखैरणे, सेक्‍टर- १८ मध्ये घडलेल्या तिसऱ्या घटनेत एसएस- ३ मध्ये कुटुंबासह राहणारी रंजना कनौजिया व तिचे बहीण-भाऊ हे गुरुवारी सकाळी कामावर गेले असताना, बंद असलेले त्यांचे घर चोरट्यांनी फोडून त्यांच्या घरातील रोख रक्कम आणि दागिने असा सुमारे २९ हजारांचा ऐवज चोरून नेला. सेक्‍टर- १५ भागातील एसएस- ३ च्या वसाहतीत चोरट्यांनी गुरुवारी भरदिवसा संतोष महादेव चव्हाण याचे घर फोडून त्याच्या घरातील ६८ हजार रुपये किमतीचा ऐवज चोरून नेला.

Web Title: Four burglaries a day at the koparkhairane