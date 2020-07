मोठी बातमी - उच्च न्यायालयाच्या चार अधिकाऱ्यांच्या बदल्या... 

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल एस.बी.आगरवाल यांची नगर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीश पदावर बदली करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणचे सदस्य सचिव एस.जी.डिगे यांची उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल पदावर बदली करण्यात आली आहे. डिगे यांच्याकडे मेडिएशन केन्द्राची अतिरिक्त जबाबदारीही होती. उच्च न्यायालय प्रशासनाने चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या शुक्रवारी परिपत्रकाद्वारे जाहीर केल्या आहेत. उच्च न्यायालयाचे (अपिलेट शाखा) रजिस्ट्रार (दक्षता-1) ए.जे. मंत्री यांची बदली महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणचे सदस्य सचिव म्हणून करण्यात आली आहे. मंत्री यांच्याकडे उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेचे प्रोथोनोटरी आणि सिनियर मास्टर पदाची अतिरिक्त जबाबदारीही होती. नगर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश एम.डब्लू.चांदवानी यांची बदली उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेचे प्रोथोनोटरी आणि सिनियर मास्टर पदावर करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर अपिलेट शाखेच्या रजिस्ट्रार (दक्षता-1) पदाची अतिरिक्त जबाबदारीही त्यांच्यावर आहे. संपादक- सुस्मिता वडतिले

