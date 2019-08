चार हजार आरोग्य सेविका आंदोलनाच्या पावित्र्यात

मुंबई : वेतनवाढ मान्य होऊनही अद्यापही दिली जात नसल्याने पालिकेच्या चार हजार आरोग्य सेविका सोमवारी (ता.26) आझाद मैदानात आंदोलन करणार आहेत. पालिकेकडून आश्वासन देऊनही अद्यापही केवळ चार हजारच वेतन दिले जात असल्याने तेरा सप्टेंबरपासून आरोग्य सेविकांनी बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे. पालिकेच्या 203 आरोग्य केंद्रातील चार हजार आरोग्य सेविकांना मिळणाऱ्या तुटपुंज्या वेतनावर घरखर्च भागवणे कठीण होत आहे. वेतनवाढीच्या मागणीसाठी याअगोदरही आरोग्य सेविकांनी बेमुदत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यावेळी तत्कालीन पालिका आयुक्त अजॉय मेहता यांच्याशी झालेल्या बैठकीत वेतनवाढीची मागणी मंजूर केली होती. मात्र या घटनेला वर्ष पूर्ण होऊनही अद्यापही पंधरा हजारापर्यंत मान्य झालेली वेतनवाढ मिळत नसल्याची संतप्त प्रतिक्रिया महापालिका आरोग्यसेवा कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष ऍड प्रकाश देवदास यांनी केले. आरोग्य सेविकांना प्रसूतीच्या दिवसापर्यंत कामावर हजर राहण्याचे बंधन लादले जात असल्याचा आरोपही ऍड देवदास यांनी केला. त्यामुळे तेरा सप्टेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा ऍड देवदास यांनी दिला. बेमुदत संपाबाबतचा अंतिम निर्णय सोमवारी घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पालिकेतील चार हजार आरोग्य सेविकांच्या शोषणावर सर्वच राजकीय नेत्यांनी डोळेझाक केल्याबाबतची टीकाही ऍड देवदास यांनी केली. आरोग्यसेविकांच्या मागण्या

- किमान वेतवाढ कायद्यांतर्गत पंधरा हजार वेतवाढ.

- प्रोव्हिजन फंड तसेच पेन्शन दिली जावी

- प्रसूतिरजा दिल्या जाव्यात.

