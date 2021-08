परमबीर सिंह यांना चांदीवाल आयोगासमोर हजर होण्यासाठी चौथं समन्स

By

मुंबई: मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (parambir singh) यांना आज चांदीवाल आयोगासमोर (chandiwal commission) उपस्थित राहण्यासाठी चौथे समन्स (Fourth summons) पाठवण्यात आले. परमबीर यांना आज आयोगासमोर यावे लागेल, जेव्हा ते त्यापूर्वी आले नाहीत, तेव्हा त्यांना 25 हजार रुपयांचा दंड (fine) ठोठावण्यात आला. आयोगाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने आज कोणतेही निर्देश दिले नाहीत.

माजी ग्रुहमंत्री अनील देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्या वरील भ्रष्टाचाराच्या (corruption) आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने (State Government) नियुक्त केलेल्या न्या चांदिवाल (Justice Chandiwal)आयोगाने माजी पोलीस आयुक्त (Former Commissioner of Police) परमबीर सिंह (Parambir Singh) यांना मंगळवारी (Tuseday) पंचवीस हजार (Twenty five thousand) रुपये दंड सुनावला.

यापूर्वी देखील आयोगाने याच कारणावरून सिंह यांना पाच हजार रुपये दंड सुनावला होता. देशमुख यांच्यावर सिंह यांनी पत्राद्वारे भ्रष्टाचार आणि खंडणी वसुलीचे आरोप केले आहेत. सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करत आहे तर राज्य सरकारने देखील चांदीवाल आयोग नेमला आहे. या आयोगाला सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे विरोध केला आहे. जर सीबीआय या प्रकरणात तपास करत आहे तर मग आयोगाद्वारे तपास कशाला हवा, असा युक्तिवाद सिंह यांच्या वतीने करण्यात आला आहे.