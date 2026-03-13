Mokhada News : आदिवासी भागातील विद्यार्थी अनुभवणार अंतराळ; मोखाडातील सहा विद्यार्थ्यांची इस्रो भेट

मोखाडा - आदिवासी व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची आवड निर्माण व्हावी तसेच अंतराळ विज्ञानाबाबत प्रत्यक्ष अनुभव मिळावा या उद्देशाने पालघर शिक्षण विभागाने (जिल्हा परिषद) विशेष उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत मोखाडा तालुक्यातील सहा विद्यार्थ्यांची भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) येथे शैक्षणिक भेट आयोजित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना मिळणार प्रत्यक्ष अंतराळ अनुभवण्याची संधी मिळणार आहे..इस्रो भेटीसाठी मोखाडा तालुक्यातून जिल्हा परिषद शाळा डोलारा येथील स्वरा पालवे (७ वी), शेरीचापाडा येथील इयत्ता सातवीतील विद्यार्थी साईनाथ वाजे व आठवी इयत्तेतील ध्रुव घाटाळ, जिल्हा परिषद केंद्रशाळा बेरिस्ते येथील यश जाधव (इयत्ता ७ वी), जिल्हा परिषद शाळा करोळचे शालिनी गिरे व निशा खडके (इयत्ता ८ वी) व जिल्हा परिषद शाळा शेरीचापाड्याचे प्राथमिक शिक्षक युवराज महाले यांची निवड झाली आहे. 12 ते 15 मार्च दरम्यान या भेटीचे आयोजन करण्यात आले आहे..मोखाडा तालुका हा आदिवासी व अतिदुर्गम भाग म्हणून ओळखला जातो. येथे शिक्षण घेत असलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना मोठ्या वैज्ञानिक संस्थांबाबत प्रत्यक्ष माहिती मिळण्याची संधी फारच कमी मिळते. ही बाब लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाने गुणवंत व जिज्ञासू विद्यार्थ्यांची निवड करून त्यांना इस्रो भेटीची संधी उपलब्ध करून दिली आहे..या भेटीदरम्यान विद्यार्थ्यांना उपग्रह प्रक्षेपण प्रक्रिया, अंतराळ संशोधनातील आधुनिक तंत्रज्ञान, विविध वैज्ञानिक प्रयोग तसेच इस्रोच्या संशोधन कार्याची माहिती तज्ज्ञांकडून दिली जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना अंतराळ विज्ञानाची प्रत्यक्ष ओळख होणार असून विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राबद्दल त्यांच्यात अधिक उत्सुकता निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..या उपक्रमामुळे दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढेल तसेच त्यांना मोठी स्वप्ने पाहण्याची प्रेरणा मिळेल, असे शिक्षण विभागाचे मत आहे. भविष्यात अशा प्रकारचे उपक्रम अधिक व्यापक स्वरूपात राबवण्याचा मानसही विभागाने व्यक्त केला आहे.मोखाडा तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना मिळालेली ही संधी त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासात महत्त्वाची ठरणार असून अंतराळ संशोधन क्षेत्रातही भविष्यात ते आपले योगदान देऊ शकतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.