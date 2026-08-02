Insurance Fraud: नालासोपाऱ्यात गॅलेक्सी हॉस्पिटलचा १० लाखांचा विमा घोटाळा; दोन डॉक्टरांसह चौघांवर गुन्हा

विरार : नालासोपारा पूर्व येथील गॅलेक्सी हॉस्पिटलमधील दोन डॉक्टरांसह चार जणांविरोधात तब्बल १० लाख २१ हजार ९२० रुपयांच्या विमा घोटाळ्याप्रकरणी पेल्हार पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. बनावट वैद्यकीय कागदपत्रे, बोगस स्वाक्षऱ्या आणि उपचार न झालेल्या रुग्णांच्या नावावर हेल्थ इन्शुरन्सचे दावे सादर करून बजाज जनरल इन्शुरन्स लिमिटेडची फसवणूक केल्याप्रकरणी या चौघांवर करण्यात आला आहे..गॅलेक्सी हॉस्पिटलचे व्यवस्थापन पाहणारे पुजा खान, डॉ. गौरव शर्मा, डॉ. इम्रान खान आणि रजनीश होशियार सिंह यांनी संगनमताने हा प्रकार केल्याप्रकरणी बजाज जनरल इन्शुरन्स लिमिटेडचे ब्रँच ऑपरेशन्स अँड सर्व्हिस मॅनेजर चेतन नंदू चव्हाण यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..कंपनीच्या इन्व्हेस्टिगेशन अँड लॉस मिटिगेशन विभागाने संशयास्पद दाव्यांची चौकशी सुरू केल्यानंतर गरुडा हेल्थक्लेम सर्व्हिसेस या संस्थेमार्फत ऑडिट करण्यात आले. त्यावेळी २०२४ ते २०२६ या कालावधीत १७ रुग्णांच्या नावावर दाखल करण्यात आलेल्या हेल्थ क्लेममध्ये गंभीर अनियमितता आढळून आली.ऑडिटमध्ये उपचार करणारे म्हणून नमूद असलेले डॉ. एम. पी. राव यांनी संबंधित १७ रुग्णांवर आपण कोणतेही उपचार केले नसल्याचे स्पष्ट केले. याशिवाय रक्त आणि लघवी तपासणी अहवालांवरील पॅथॉलॉजिस्टच्या स्वाक्षऱ्यांमध्येही तफावत आढळली. त्यामुळे वैद्यकीय कागदपत्रे बनावट तयार करून विमा कंपनीकडून दावे मंजूर करून घेतल्याचा संशय अधिक बळावला..तपासात संबंधित १७ क्लेमच्या आधारे १० लाख २१ हजार ९२० रुपयांची रक्कम बजाज जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडून हॉस्पिटलच्या खात्यात जमा झाल्याचे समोर आले आहे. या सर्व व्यवहारात डॉक्टरांसह इतर आरोपींनी संगनमताने बनावट कागदपत्रांचा वापर करून आर्थिक लाभ मिळवल्याचा आरोप फिर्यादीने केला आहे. याप्रकरणी पेल्हार पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ६१, ३१८(४), ३३६(२), ३३६(३) आणि ३(५) अन्वये गुन्हा दाखल केला असून पोलीस उपनिरीक्षक सचिन उबाळे पुढील तपास करत आहेत. पोलिसांकडून या विमा घोटाळ्याचा तपास अधिक व्यापक करण्यात आला असून, याच पद्धतीने इतर विमा कंपन्यांकडेही दावे करण्यात आले होते का, तसेच या प्रकरणामागे मोठे रॅकेट कार्यरत आहे का, याचाही शोध घेतला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.