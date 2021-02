सरकारच्या नियमावलीत राहूनच साजरा करणार माघी गणेशोत्सव

मुंबई: कोरोनाच्या संकटामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून सर्व सणउत्सव साजरा करण्यावर निर्बंध आले. कोरोनाच्या संसर्गाला आळा घालण्यासाठी अनेक नियम लावण्यात आले. या साऱ्याचे परिणाम म्हणजे सध्याच्या घडीला आटोक्यात आलेला कोरोनाचा संसर्ग. मात्र, आता येत्या 15 तारखेला माघी गणेशोत्सव साजरा केला जाणार आहे. त्यासाठी सरकारने नियमावली जारी केली आहे. या नियमावलीत राहूनच हा गणेशोत्सव साजरा केला जाणार असल्याचे जीएसबी सार्वजनिक गणेशोत्सव समिती राम मंदिर वडाळ्याचे जनसंपर्क अधिकारी सुभाष पै यांनी सांगितले. यंदा दिड फूटाची शाडूच्या मुर्तिची पुजा केली जाणार आहे. सकाळी मूर्तीची प्रतिष्ठापना करणार आणि मंदिरातच संध्याकाळी विसर्जन करणार. कोणत्याही भाविकाला आत येण्याची परवानगी नसेल. सरकारच्या नियमावलीचे पालन करुनच गणेशोत्सव साजरा केला जाणार. भाविकांना ऑनलाईन ही दर्शन मिळण्याची सोय केली जाणार आहे.

सुभाष पै, सार्वजनिक गणेशोत्सव समिती राम मंदिर वडाळ्याचे जनसंपर्क अधिकारी मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. एकेकाळी धडकी भरेल अशा वेगानं हा विषाणू राज्यात आणि देशातही फैलावत होता. पण, लॉकडाऊन आणि काही निर्बंधांच्या काटेकोर पालनामुळं अशक्य वाटणाऱ्या या संसर्गावरही नियंत्रण मिळवण्यात आलं. दरम्यानच्या काळात अनेक सार्वजनिक कार्यक्रम, सण- उत्सवांचा जल्लोष रद्द झाला किंवा मोजक्याच मंडळींच्या उपस्थितीत हे कार्यक्रम पार पडले. सध्याही परिस्थिती सावरलेली दिसत असली तरीही हे संकट पूर्णपणे टळलेलं नाही. परिणामी अवघ्या काही दिवसांवर म्हणजेच 15 फेब्रुवारी 2021 ला असणारी गणेश जयंती आणि तेव्हापासून सुरु होणाऱ्या माघ गणेशोत्सवासाठीही राज्य शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. माघी गणेशोत्सव 2021 च्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचना मर्यादित स्वरुपाचे मंडप उभारावेत, आगमन आणि विसर्जन मिरवणुका काढू नयेत.

मूर्तीची उंची सार्वजनिक मंडळाकरता 4 फूट आणि घरगुती गणपती मूर्तीची 2 फूटांच्या मर्यादेत असावी.

या वर्षी शक्यतो पारंपारिक गणेशमुर्तीऐवजी घरातील धातू/ संगमरवर मूर्तींचं पूजन करावं.

मूर्ती शाडूची/ पर्यावरणपूरक असल्यास त्याचं विसर्जन शक्यतो घरच्या घरी करावं.

माघी सार्वजनिक गणेशोत्सवादरम्यान सांस्कृतिक कार्य्रमाऐवजी आरोग्य विषयक उपक्रम/ शिबिरं आयोजित करावी. तसंच श्रीगणेशाच्या दर्शनाची सुविधा ऑनलाईन, केबल नेटवर्क इत्यादीद्वारे उपलब्ध करावी.

गणपती मंडपात निर्जंतुकीकरणाची आणि थर्मल स्क्रीनिंगची व्यवस्था करावी.

मंडपात एकावेळी 10 पेक्षा जाता कार्यकर्त्यांची उपस्थिती नसावी. तसंच एकावेळी फक्त 15 भाविकांना दर्शनासाठी प्रवेश द्यावा.

मूर्ती विसर्जनाच्या वेळी जास्तीत जास्त 5 कार्यकर्ते असावेत. --------------------------------------- (संपादन- पूजा विचारे) Ganeshotsav celebrated 15th The government issued regulations for this

