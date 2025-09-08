मुंबई

Gas Leakage : बोईसर तारापूरमध्ये वायू गळती; नागरिकांमध्ये घबराट

तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील रासायनिक कारखान्यामध्ये वायु गळतीच्या घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये काही काळ घबराट निर्माण झाली.
सकाळ वृत्तसेवा
- सुमित पाटील

बोईसर - बोईसर तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील रासायनिक कारखान्यामध्ये आज (ता. 08) वायु गळतीच्या घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये काही काळ घबराट निर्माण झाली. प्लॉट क्रमांक टी-१५० वरील आरती ड्रग्स लिमिटेड या कारखान्यातून संध्याकाळी सात वाजताच्या सुमारास वायुगळती झाल्यामुळे परिसरातील सालवड शिवाजीनगर येथील नागरिकांमध्ये काही काळ घबराट निर्माण झाली.

