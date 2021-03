तयार राहा...!!! लॉकडाउनच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री ठाकरेंचा इशारा

मुंबई: महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसात कोरोनाचा प्रसार पुन्हा एकदा वाढताना दिसत आहे. याच पाश्वभूमीवर मुंबई किंवा तत्सम मोठ्या शहरांमध्ये कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. राज्यभरात सध्या रात्रीची संचारबंदीही लागू करण्यात आली आहे. पण असे असले तरी दिवसा अनेक नागरिक घराबाहेर पडून गर्दी करत असताना आणि कोरोना प्रतिबंधक नियमांचे पालन न करताना दिसत आहेत. याच मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात पुन्हा एकदा लॉकडाउन लावण्याचे संकेत दिले आहेत. धान्य पुरवठा, औषधी, अत्यावश्यक सेवा, वैद्यकीय सुविधा यांचे नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना दिले असून राज्याला एका अर्थाने 'तयार राहा...' असा इशारा मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आला आहे.

आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि कोविड टास्क फोर्समधील पदाधिकारी यांच्याशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची एक बैठक रविवारी पार पडली. या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांनी अधिकाऱ्यांना लॉक़डाउनच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यासाठी तयार राहण्याचे निर्देश दिले. जर कोरोनाला रोखण्यासाठी ठरवून दिलेल्या नियमांचे नागरिकांकडून अशाचप्रकारे उल्लंघन होत राहिले तर राज्यात लॉकडाउन सदृश निर्बंध लादावेत लागतील असं उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं. एएनआय वृत्तसंस्थेने ही माहिती दिली. राज्यात कोरोनाबाधितांचा आकडा दररोज वाढताना दिसत आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन नागरिक योग्य पद्धतीने करत असल्यामुळे ही परिस्थीती ओढवली आहे. त्यामुळेच राज्याची पुन्हा एकदा लॉकडाउनच्या दिशेने वाटचाल होत असून त्यासदृश नियम लादण्याची गरज निर्माण होत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

Maharashtra Chief Minister said that the COVID cases are rising because people are not following guidelines seriously that is why strict steps like lockdown are needed to be considered

