बेस्ट कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! महापौरांकडून बोनस जाहीर

मुंबई - बृहृन्मुंबई महानगरपालिकेकडून कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना 15 हजार 500 रुपयांचा बोनस जाहीर करण्यात आला, त्यामुळे बेस्ट बस उपक्रमाच्या कर्मचाऱ्यांनाही बोनस कधी जाहीर होणार याबाबत चर्चा सुरू होती. महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी बेस्ट बस कर्मचाऱ्यांसाठीही बोनसची घोषणा केली आहे. वाधवा बंधूंची दिवाळी जेलमध्येच; उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी बेस्ट कर्मचाऱ्यांना 10 हजार 100 रुपये इतके सानुग्रह अनुदान दिवाळी बोनस म्हणून जाहीर केले आहे. महापौरांनी ही माहिती भायखळ्यातील आपल्या निवासस्थानी आय़ोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. बीएमसी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मिळालेल्या दिवाळी बोनसच्या पार्श्वभूमीवर बेस्ट कर्मचाऱ्यांनाही बोनस मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत 3 नोव्हेंबर रोजी वर्षा या निवासस्थानी बैठक झाली होती. या बैठकीत बेस्ट कर्मचारी युनियनने मुख्यमंत्र्यांकडे कोरोनामुळे हवालदिल झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी बोनसची मागणी केली होती. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली होती.त्यामुळे बीएमसी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच कोरोना काळात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या बेस्ट कर्मचाऱ्यांचीही दिवाळी गोड होणार आहे.

