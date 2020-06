सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामावर येणे बंधनकारक! अन्यथा...

मुंबई : कोविड- 19 संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शासकीय कार्यालयात केवळ 5 टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थित काम करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र या काळात अनेक कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी कामावर दांडी मारल्याचे समोर आले. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचारी, अधिकाऱ्याने आठवड्यात एक दिवस कामावर हजर राहणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हजर न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा पुर्ण आठवड्याचा पगार कापण्यात येणार आहे. या संदर्भात शासकीय परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. Good Morning Mumbai...! नव्या चैतन्यासह मुंबईकरांचा मॉर्निंग वॉक सुरू; मरीन ड्राईव्ह, शिवाजी पार्क पुन्हा गजबजले लॉकडाऊन लागू झाल्यावर शासकीय कार्यालयात अल्प कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या उपस्थित काम सुरु होते. मात्र या काळात अनेक कर्मचारी कामावर आलेच नाही. तर अनेकांनी कुठलीही परवानगी न घेता मुख्यालय सोडून आपले गाव गाठले. त्यामुळे उपस्थित कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरीक्त ताण येत होता. त्यामुळे कामाचे समान न्याय वाटपासाठी आठवड्यातील एक दिवस प्रत्येक कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. काय आहे परिपत्रकात प्रत्येक कर्मचारी, अधिकाऱ्याने आठवड्यातून एक दिवस कामावर हजर राहावे

त्यासाठी संबधित विभागाने रोस्टर तयार करावे

मुख्यालय सोडून गेलेल्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी

उपस्थित न राहीलेल्या कर्मचाऱ्याचा संपुर्ण आठवड्याचा पगार कपात

8 जूनपासून हा आदेश अंमलात येणार

सर्व महामंडळ,आस्थापनेला हा आदेश लागू

