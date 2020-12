कामगार मैदान येथे हुतात्मा बाबू गेनू यांच्या 90 व्या पुण्यतिथी निमित्त अभिवादन

मुंबई - शहरातील कामगार मैदान परळ येथील हुतात्मा बाबू गेनू स्मारकास त्यांच्या 90 व्या पुण्यतिथी निमीत्त अभिवादन करण्यात आले. यावेळी आमदार अजय चौधरी, प्रविण पडवळ,अति.पोलीस आयुक्त (वाहतुक) मुंबई, बबन कनावजे, नगरसेवक सुधीर शिशुपाळ, सचिव हुतात्मा बाबू गेणू प्रतिष्ठान, दुश्यंत सैद, अनिल पडवळ, वराडकर व स्थानिक राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे, शिवसेना व इतर कार्यकर्त्यानी उपस्थित होते. कार्यक्रमात प्रविण पडवळ यांनी केलेल्या सुचनेनुसार हुतात्मा बाबू गेणू यांच्या बलिदानाचे उचित असे शिल्प कामगार मैदानात पुतळ्याजवळ उभारण्यास आमदार अजय चौधरी यांनी तात्काळ संमती दर्शविली व लवकरच असे शिल्प उभारु असे आश्वासन दिले. मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा माथेरानच्या शटल सेवेला पर्यटकांचा प्रचंड प्रतिसाद; 36 दिवसात 14 लाखांची कमाई मुंबई : कोरोनाच्या पाश्वभुमीवर बंद असलेल्या माथेरानच्या शटल सेवेला प्रवाशांसाठी पुन्हा तब्बल आठ महिन्याने सुरू करण्याचा निर्णय मध्य रेल्वेने घेतला होता. त्याला प्रवाशांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. गेल्या 36 दिवसांमध्ये सुमारे 23 हजार 414 प्रवाशांनी प्रवास करून, तब्बल 14 लाख 73हजार 503 रुपयांच्या महसुलाची मध्य रेल्वेने कमाई केली आहे. मराठा समाजाला EWS मध्ये आरक्षण द्यावे; मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल मुंबई : मराठा समाजाच्या रखडलेल्या आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी त्यांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकामध्ये (ईडब्लूएस) आरक्षण द्यावे अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.

