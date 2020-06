मुंबईतल्या विद्यार्थ्यांच्या पुस्तकांचा प्रश्न सुटला, चालतं-फिरतं बुक हाऊस 

मुंबई- कोरोना व्हायरसनं सर्वत्र धुमाकूळ घातला आहे. मुंबईत कोरोना व्हायरसचा सर्वाधिक प्रार्दुभाव पाहायला मिळतोय. तसंच लॉकडाऊन असल्यामुळे शाळा, कॉलेज, शैक्षणिक संस्था बंद आहेत. अनेक ठिकाणी शाळा, कॉलेजमध्ये ऑनलाईन वर्ग घेण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे लहानपासून मोठ्या मुलांपर्यंत सर्व विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षण घेताहेत. मात्र लॉकडाऊनमुळे बाजारपेठा बंद आहेत. त्यामुळे मुलांना पुस्तकं आणि इतर अभ्यासाचे साहित्य मिळण्यास अडचण निर्माण होत आहे. अशा मुलांसाठी मुंबईत एका गटानं विनामूल्य बुक हाऊस सुरु केलं आहे.

मुंबईच्या सायन फ्रेंड्स सर्कलने मोबाइल बुक स्टोअर सुरू केलंय. या बुक स्टोअरमधून मुले त्यांच्या गरजेनुसार पुस्तके घेऊन घरी जाऊ शकणार आहेत. त्यामुळे त्या मुलांचा अभ्यास सुलभपणे होईल. तसंच ज्या मुलांकडे अतिरिक्त पुस्तके किंवा दुसऱ्या इयत्तेची पुस्तकं असतील ते या स्टोअरमध्ये दान ही करु शकणार आहेत. जेणेकरुन इतर मुलांना ते फायदेशीर ठरेल.

Maharashtra: A group, Sion Friends Circle, operates a mobile book house where students can donate&take books for free in Mumbai's Sion. A parent says, "Classes are expected to resume but stationery shops are shut. I took books from the house so that children can study at home". pic.twitter.com/c6o8qwkTbQ

