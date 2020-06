मुंबईतल्या रुग्णालयांमधून मृतदेह होताहेत गायब! भाजपने केला धक्कादायक दावा

मुंबई : कोरोना व्हायरसनं मुंबईत कहर माजवला आहे. दिवसेंदिवस रुग्णांच्या वाढत्या संख्येमुळं आरोग्य व्यवस्थेवरही प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. त्याच दरम्यान भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी ट्विट करुन एक धक्कादायक यादी जाहीर केली आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये मुंबईतल्या वेगवेगळ्या रुग्णालयांमधून कोरोनाबाधितांचे सहा मृतदेह गहाळ झाल्याचा दावा सोमय्यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी ट्विट देखील केलं आहे.

किरीट सोमय्या यांनी या ट्विटमध्ये गहाळ झालेल्या मृतदेहांची नावासह माहिती सविस्तर देण्यात आलीय. इतकच काय तर, हे मृतदेह कोणकोणत्या रुग्णालयांतून गहाळ झाले याचीही माहिती दिली आहे. या माहितीच्या आधारावर सोमय्या यांनी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आणि गृहमंत्री अनिल देखमुख यांना एक पत्र देखील लिहिलं आहे. ज्या रुग्णांचे मृतदेह रुग्णालयातून गहाळ झालेत, त्यांच्या कुटुंबियांच्या मनःस्थितीचा विचार करुन सरकारनं योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी सोमय्या यांनी पत्राद्वारे सरकारला केली आहे.

Last few days, half dozen dead bodies of COVID patient's were GAYAB ( disappeared/misplaced) from BMC Hospitals. I wrote to Maharashtra Home & Health Ministers for Actions @mybmc @Dev_Fadnavis @BJP4Maharashtra @MumbaiPolice pic.twitter.com/haPQWKwUrX

— Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) June 9, 2020