पत्नीशी बिनसल्याने स्वतःवरच केले कोयत्याने वार

ठाणे: पत्नीशी झालेल्या वादातून विमनस्क बनलेल्या माथेफिरू पतीने कोयत्याने स्वतःवरच वार करून घेत आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना ठाणे रेल्वेस्थानकानजीक घडली. या घटनेचा थरार अनेकांच्या मोबाईलमध्ये कैद झाला आहे. घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. पत्नीशी बिनसल्याने भिसे हा तरुण पाच दिवसांपूर्वी ठाण्यातील माजिवडा येथील आत्याकडे आला होता. भीमराव मोहन भिसे (26, रा.उस्मानाबाद) असे त्या व्यक्तीचे नाव आहे. गुरुवारी दुपारी साडेअकराच्या सुमारास ठाणे स्थानक परिसरात भिसे याने मासळी विक्रेत्याकडील कोयता लांबवून पळत असताना लोकांनी चोर चोर अशी आरडाओरड केल्याने तो बिथरला. आता जमाव आपल्याला पकडून मारणार, असे वाटल्याने त्याने कोयत्याने स्वतःवर सपासप वार करण्यास सुरुवात केली. ही घटना घडली तेव्हा जवळच उभ्या असलेल्या वाहतूक पोलिसांनी ठाणे नगर पोलिसांची कुमक मागविली. डोक्‍यावर आणि छातीवर निसटते वार झाल्याने तो रक्तबंबाळ झाला होता. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करून रक्तबंबाळ अवस्थेत त्याला जेरबंद करून सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. याप्रकरणी, ठाणे नगर पोलिस ठाण्यात नोंद केली असून त्याच्या नातेवाईकांना कळवण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. दरम्यान, या घटनेचा थरार मोबाईलमध्ये कैद करणाऱ्या अनेकांचे मोबाईल फोन पोलिसांनी काढून घेतले होते. मात्र काही जणांनी सॅटीस पुलावरून हा प्रकार चित्रित करून व्हिडीओ व्हायरल केला. या घटनेचा अधिक तपास पोलिस करीत आहेत.



