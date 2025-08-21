Palghar Rain: पालघरमध्ये पावसाची जोरदार बॅटिंग! मनोर परिसरातील रस्ता पाण्याखाली, खबरदारीसाठी पोलीस कर्मचारी तैनात

मनोर : पालघर तालुक्याच्या पूर्व भागात मंगळवारी दिवसभर पावसाने जोरदार बॅटिंग केल्यानंतर बुधवारी पावसाने उसंत घेतली होती, जनजीवन पूर्वपदावर येत असताना घाट माथ्यावर सुरु असलेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग वाढवण्यात आल्याने मनोर लगतच्या देहरजा, हात आणि वैतरणा नद्यांना पूर आले होते. पुराच्या पाण्यामुळे मनोर पालघर महामार्ग पाण्याखाली गेल्याने मनोर शहराचा संपर्क तुटला आहे. दरम्यान मनोर लगतच्या तिन्ही नद्या धोका पातळीवर वाहत आहेत..बुधवारी सकाळी धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग वाढवण्यात आला होता. पाण्याचा प्रवाह वाढल्याने वैतरणा आणि हात नदीच्या पात्रातील पाणी पात्र सोडून बाहेर आले होते. दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास मनोर पालघर महामार्गावरील कोळसा पुलावर पाणी साचल्याने मनोर पालघर दरम्यानचा संपर्क तुटला होता. मनोर पश्चिमे कडील कोळसा पुलावर दोन ते तीन फुटा पर्यंत पाणी आल्याने पोलिसांनी सर्वच प्रकारच्या वाहनांना पुलावरून जाण्यासाठी बंदी घातली घातली होती. खबरदारीच्या उपाय योजना म्हणून दुपारी एक वाजल्यापासून कोळसा पुलाच्या दोन्ही बाजूनी पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत..Mumbai News: मुसळधार पावसानंतर मुंबई पुन्हा पूर्वपदावर, पावसाचा जोर ओसरला; रस्ते-रेल्वेसेवा सुरळीत.दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास पाण्याची पातळी वाढून मनोर वरून मस्तान नाक्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर हात नदी पूल, महावितरण कंपनीचे उपकेंद्र तसेच राऊत वजन काटा परिसरात रस्त्यावर पुराचे पाणी आल्याने रस्त्यावरील वाहतूक बंद झाली.त्यामुळे मनोरला मुंबई अहमदाबाद महामार्गासोबत जोडणारे दोन्ही रस्ते पाण्याखाली गेल्याने मनोरचा संपर्क तुटला आहे.दरम्यान मनोर-वेळगाव रस्ता सुरु असल्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे..सतर्कतेचा इशारावैतरणा नदीला पूर आल्याने पालघर तालुक्यातील नदी लगतच्या सावरे एंबुर, दुर्वेस, मनोर,साये हालोली,बहाडोली, खामलोली, बोट, दहिसर तर्फे मनोर, साखरे,नावझे, गिराळे, पारगाव सोनावे आणि दारशेत गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे..Monsoon Disease: अतिवृष्टीत जलजन्य आजारांचा धोका, नागरिकांना खबरदारीचे आवाहन.पालघर तालुक्यातील नद्याना पूर आले आहेत, पुराचे पाणी रस्त्यावर आल्याने मनोर पालघर रस्त्यावरील वाहतूक बंद झाली आहे.नदी लगतच्या शेतीचे नुकसान झाले आहे.काही घरांचे नुकसान झाले आहे, पंचनामे केले जात आहेत. नागरिकांनी खबरदारी बाळगावी.- रमेश शेंडगे, तहसीलदार, पालघर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.