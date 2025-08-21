मुंबई

Palghar Rain: पालघरमध्ये पावसाची जोरदार बॅटिंग! मनोर परिसरातील रस्ता पाण्याखाली, खबरदारीसाठी पोलीस कर्मचारी तैनात

Monsoon Update: पालघरमध्ये मुसळधार पावसामुळे धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग वाढवण्यात आल्याने मनोर लगतच्या देहरजा, हात आणि वैतरणा नद्यांना पूर आले असून मनोर शहराचा संपर्क तुटल्याचे समोर आले आहे.
rain
Rainsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मनोर : पालघर तालुक्याच्या पूर्व भागात मंगळवारी दिवसभर पावसाने जोरदार बॅटिंग केल्यानंतर बुधवारी पावसाने उसंत घेतली होती, जनजीवन पूर्वपदावर येत असताना घाट माथ्यावर सुरु असलेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग वाढवण्यात आल्याने मनोर लगतच्या देहरजा, हात आणि वैतरणा नद्यांना पूर आले होते. पुराच्या पाण्यामुळे मनोर पालघर महामार्ग पाण्याखाली गेल्याने मनोर शहराचा संपर्क तुटला आहे. दरम्यान मनोर लगतच्या तिन्ही नद्या धोका पातळीवर वाहत आहेत.

Loading content, please wait...
maharashtra
rain
Monsoon
palghar
Monsoon Rain

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com