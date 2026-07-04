मुंबई

Virar Rain : वसई पूर्वेकडील पांढरतारा पाण्याखाली; मुसळधार पावसाचा जोर; तानसा दुथडी भरून वाहू लागली, पेरण्यांना फटका

जूनच्या शेवटच्या आठवड्या पासून सुरु झालेल्या पावसाने आता जोर धरला आहे. वसईत पावसाने अधिकच जोर धरल्याने जनजीवनावर त्याचा परिणाम जाणवू लागला आहे.
pandhartara bridge under flood water

pandhartara bridge under flood water

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विरार - जूनच्या शेवटच्या आठवड्या पासून सुरु झालेल्या पावसाने आता जोर धरला आहे. वसईत पावसाने अधिकच जोर धरल्याने जनजीवनावर त्याचा परिणाम जाणवू लागला आहे. वसई पूर्वेतून वाहणाऱ्या तानसा व वैतरणा नद्यांनी दुथडी भरून वाहण्यास सुरुवात केली असून यंदाच्या हंगामात प्रथमच दोन्ही नद्यांनी किनारे गाठले आहेत. त्यामुळे नदीपात्रातून वेगाने वाहणाऱ्या पाण्याचा रौद्र अवतार पाहायला मिळत होता.

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