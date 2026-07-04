Virar Rain : वसई पूर्वेकडील पांढरतारा पाण्याखाली; मुसळधार पावसाचा जोर; तानसा दुथडी भरून वाहू लागली, पेरण्यांना फटका

विरार - जूनच्या शेवटच्या आठवड्या पासून सुरु झालेल्या पावसाने आता जोर धरला आहे. वसईत पावसाने अधिकच जोर धरल्याने जनजीवनावर त्याचा परिणाम जाणवू लागला आहे. वसई पूर्वेतून वाहणाऱ्या तानसा व वैतरणा नद्यांनी दुथडी भरून वाहण्यास सुरुवात केली असून यंदाच्या हंगामात प्रथमच दोन्ही नद्यांनी किनारे गाठले आहेत. त्यामुळे नदीपात्रातून वेगाने वाहणाऱ्या पाण्याचा रौद्र अवतार पाहायला मिळत होता..तानसा नदीचा प्रवाह अनेक ठिकाणी किनारा सोडून वाहू लागला होता तर कमी उंचीचा पांढरतारा पूल यंदाच्या पावसात प्रथमच पाण्याखाली गेला. त्यामुळे नवसई, भाताणे, थळ्याचापाडा आदी गावांचा वज्रेश्वरी मार्गावरील थेट संपर्क काही काळासाठी खंडित झाला. मात्र आडणे व भालीवलीमार्गे पर्यायी रस्ता उपलब्ध असल्याने नागरिकांना वळसा घालून प्रवास करावा लागत असला तरी संपर्क कायम आहे..सततच्या पावसाचा सर्वाधिक फटका शेतीला बसत आहे. पाऊस सुरू होताच केलेल्या भात पेरण्या अनेक ठिकाणी वाहून गेल्या आहेत, तर काही ठिकाणी उगवलेली रोपे विरळ व कमकुवत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे पाऊस थांबताच अनेक शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवणार असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे..सततच्या पावसामुळे खरीप हंगामाचे नियोजन विस्कळीत होण्याची भीतीही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.दरम्यान वसई पूर्वेतील सखल भागातील अंतर्गत रस्ते व शेती पाण्याखाली आली होती. तर झोपड्यांना पाण्याने वेढलेले दिसत आहे .पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.