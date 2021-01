अवजड वाहनांनाही व्हीटीएस लागणार; परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांची माहिती 

मुंबई ः प्रवासी वाहतुकीसह आता, रस्त्यांवरील अवजड वाहनांनादेखील व्हेईकल ट्रॅकिंग सिस्टिम (व्हीटीएस) लावण्याचा प्रयत्न राज्य परिवहन विभागाचा आहे. त्यासाठी परिवहन विभागाने कंट्रोल सेंटर निर्माण करण्यासाठी एक प्रस्ताव तयार केला असून, सोमवारी राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे ओव्हरस्पीड, वाकडे-तिकडे धावणारी अवजड वाहनांसह प्रवासी सुरक्षा करण्यास मदत होणार असल्याची माहिती परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी दिली आहे. केंद्राने या वर्षी राज्यात 32 वा रस्ता सुरक्षा सप्ताह अभियान महिनाभर राबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याप्रमाणे आता, पंधरवाड्याऐवजी महिनाभर रस्ता सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम राबविला जाणार असून, राज्यात 18 जानेवारी रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचे उद्‌घाटन केले जाणार आहे. राज्यात तब्बल 44 टक्के अपघात अतिवेगाने वाहन चालविल्याने झाले असून, त्यामध्ये अपघाती दुचाकी, सायकलस्वार आणि पादचारी नागरिकांच्या मृत्यूचे प्रमाणदेखील वाढले आहे. त्यामुळे या वर्षीच्या रस्ता सुरक्षा अभियानात अपघात आणि अपघाती मृत्यूच्या टक्केवारीत घट करण्यावर भर असणार असल्याचेही ढाकणे यांनी सांगितले. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा रस्ता सुरक्षा अभियानासाठी पोलिस विभाग, वाहतूक विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभागांसह सेवाभावी संस्था विविध उपक्रमांमध्ये सहभाग नोंदविणार असल्याची माहिती ढाकणे यांनी दिली आहे. वैद्यकीय प्रमाणपत्रासाठी यंत्रणा उभारणार- दुचाकी वाहन चालकाला परवाना काढायचा असल्यास वैद्यकीय प्रमाणपत्राचे सेल्फ डिक्‍लरेशन दिले जाते; तर 40 वर्ष वय झालेल्या खासगी वाहन चालकांना परवाना नूतनीकरणासाठी आणि अवजड वाहनांच्या चालकांना नवीन आणि नूतनीकरणावेळी डॉक्‍टरांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य आहे. मात्र, आरटीओ कार्यालयात दाखल करण्यात येत असलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र कितपत खरे आहे, हे तपासण्याची यंत्रणा आरटीओकडे नाही. त्यामुळे अनेक वेळा बनावट प्रमाणपत्र सादर केले जात असल्याने, चालकांची योग्य वैद्यकीय तपासणी होत नाही. परिणामी चालकांच्या चुकांमुळे अपघात होतात. त्यामुळे एनआयसीच्या माध्यमातून निवडक डॉक्‍टरांच्या साह्याने वैद्यकीय प्रमाणपत्र ऑनलाईन पद्धतीनेच सादर करण्याची यंत्रणा उभारण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे ढाकणे यांनी सांगितले आहे.



