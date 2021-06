By

मुंबई : शिवसेना खासदार संजय राऊत (Sanjay raut) यांच्यावर आरोप(Allegation) केल्यानंतर खोट्या प्रकरणात महिलेला अटक केली,असा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर(Petition) मुंबई पोलिस आयुक्तांनी(Mumbai Police Commissioner) खुलासा करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.(High Court gives instructions of Shivsena MP Sanjay raut case to Mumbai police commissioner)

राऊत यांच्या विरोधात छळवणूक आणि धमकावल्याचा आरोप करणारी याचिका डॉ स्वप्ना पाटकर यांनी केली आहे. यावर मंगळवारी न्या एस एस शिंदे आणि न्या नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकादाराकडून एड आभा सिंह यांनी बाजू मांडली. याचिकादाराने फौजदारी याचिका केल्यावर त्यांना पोलिसांनी खोटा गुन्हा दाखल करुन अटक केली, असे त्यांनी सांगितले. मात्र याचिकेत याचा उल्लेख केला नाही, असे खंडपीठाने निदर्शनास आणले. तसेच याबाबत याचिकेत सुधारणा करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली.

मुंबई पोलीस आयुक्तांनी या प्रकरणाबाबत चौकशी करावी आणि गुरुवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. याचिकिदाराने माहीम आणि वाकोला या दोन पोलीस ठाण्यात राऊत यांच्याविरोधात तक्रार केली आहे. मात्र यावर कोणतीही कारवाई पोलिसांनी केली नाही असा त्यांचा आरोप आहे. काही वर्षांपूर्वी माझा पाठलाग अज्ञात व्यक्तिंनी केला आणि माझा व माझ्या कुंंटुबियांच्या जीवाला धोका निर्माण केला. यामध्ये राऊत यांचा हात आहे असा आरोप महिलेने केला आहे. राऊत यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी याचिकेत केली आहे.