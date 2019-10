हायटेक प्रचारासोबत पारंपरिक प्रचाराचीही जोड

पनवेल: पनवेल विधानसभा मतदारसंघात निवडणुकीच्या प्रचाराची धामधूम सुरू झाली असून, यात भाजपचे उमेदवार प्रशांत ठाकूर यांनी आघाडी घेतली आहे. सलग तिसऱ्यांदा तसेच एक लाखापेक्षा अधिक मताधिक्‍याने निवडून येण्यासाठी त्यांनी कंबर कसली आहे. आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्याकडून प्रचारात कोणत्याही प्रकारची कसूर ठेवली जात नसून, गल्लोगल्ली, चौकाचौकात प्रचार करता यावा या हेतूने सायकल रिक्षाचा वापर प्रचारासाठी केला जात आहे. भाजपने पनवेल मतदारसंघात सुरुवातीपासूनच आघाडी घेतली आहे. पक्षाकडून प्रचारात सर्वप्रकारचे हातखंडे आजमावले जात असून, मागील दहा वर्षांत आमदार म्हणून केलेल्या विकासकामांची जाहिरात करण्यासाठी भाजपकडून सायकल रिक्षाचा वापर केला जात आहे. आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात सर्वांच्याच हातात मोबाईल इंटरनेट आल्याने उमेदवारांचा प्रचारदेखील हायटेक झाला आहे. मोबाईलमध्ये असलेल्या इंटरनेटमुळे फेसबुक, व्हॉट्‌सऍपच्या माध्यमातून प्रचार करण्यास उमेदवारांकडून भर दिला जात आहे. सर्वच मतदारांपर्यंत पोहचण्यासाठी सोशल मीडिया पुरेसा ठरत नाही याची जाणीव उमेदवारांना आहे. त्यामुळे सर्वच पक्षांच्या उमेदवारांकडून मतदारांच्या भेटीगाठी, प्रसिद्धी पत्रक, प्रचारफेऱ्या तसेच जाहीर सभांद्वारे प्रचार करण्याची पारंपरिक पद्धत अद्यापही वापरली जात आहे. त्यामुळे रिक्षावर फलक लावून प्रचार करण्याची पद्धत ठाकूर यांनी कायम ठेवली आहे.

Web Title: high tech campaign with traditional event in panvel