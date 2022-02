By

मुंबई: दहावी-बारावीचे विद्यार्थ्यांना आंदोलनासाठी (Student Protest ) भडकवल्या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या हिंदुस्थानी भाऊ (Hindustani Bhau) उर्फ विकास पाठकला 14 दिवसांची न्यायलयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. आता हिंदुस्तानी भाऊला मुंबई सत्र न्यायालयातून जामीन मंजूर केला आहे. दहावी बारावीच्या परीक्षा ऑफलाईन घेण्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थांना चिथावल्याबद्दल फाटक याला 1 रोजी अटक करण्यात आली होती. (Hindustani Bhau Latest News In Marathi )

हिंदुस्थानी भाऊला जामीन मंजूर झाला असून मुंबई सेशन कोर्टने जामीन मंजूर केला आहे. धारावीतील हिंसक आंदोलन प्रकरणी त्याला अटक करण्यात आली होती. हिंदुस्थानी भाऊच्या वतीने ऍड. अनिकेत निकम यांनी युक्तिवाद केला होता. याआधी हिंदुस्तान भाऊचा बांद्रा महानगर दंडाधिकारी कोर्टाने जामीन अर्ज फेटाळला होता. सेशन्स कोर्टाकडून त्याला सशर्त जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. ३० हजार रुपयांची वैयक्तिक हमी आणि तितक्याच रकमेसह एक किंवा दोन हमीदार देण्याच्या अटीवर सेशन्स कोर्टाने भाऊला जामीन मंजूर केला आहे.

काय आहे हे प्रकरण?

काही दिवसांपूर्वी राज्यभरात दहावी-बारावीच्या (Student Protest In Maharashtra) परिक्षा ऑनलाईन घेण्यात याव्या, या मागणीसाठी लाखो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले होते. तसेच शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या घरा बाहेर एकत्र येत जोरदार घोषणाबाजी केली होती. या प्रकरणी विद्यार्थ्यांना हिंदुस्थानी भाऊ उर्फ विकास फाटक याने भडकवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर फाटक याला पोलिसांनी अटक केली होती. (Hindustani Bhau Get judicial custody for 14 days Custody)