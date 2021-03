मनसुख हिरेन यांना जिवंतपणी मुंब्र्याच्या खाडीत फेकलं? ATS कडून महत्त्वपूर्ण माहिती

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेरील स्कॉर्पियो कार स्फोटक प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या मनसुख हिरेन यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला. पाच मार्चला मुंब्रा येथील खाडीत त्यांचा मृतदेह सापडला होता. मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह सापडल्यानंतर एक चाचणी करण्यात आली होती. त्या चाचणीचा रिपोर्ट आता आला आहे. या रिपोर्टमधून मनसुख हिरेन यांचा बुडून मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झालेले नाही. त्यांना मुंब्रा खाडीत फेकण्यात आले, तेव्हा ते जिवंत असण्याची शक्यता आहे, असे महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. हिंदुस्थान टाइम्सने हे वृत्त दिले आहे.

मनसुख हिरेन यांचा मृत्यू कसा झाला ? ते अधिक नेमकेपणाने स्पष्ट व्हावे, यासाठी मनसुख यांचे डायाटॉम बोन नमुने फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेत पाठवण्यात येणार आहेत. डायाटॉम चाचणीमुळे पाण्यात बुडून मृत्यू झाला होता का? ते स्पष्ट होईल. मुंबईतील जेजे रुग्णालयाने बुधवारी एटीएसला रिपोर्ट सोपवला. हरयाणामधील सरकारी प्रयोगशाळा डायाटॉम बोन नमुने चाचणीत पारंगत आहे, असे एटीएस अधिकाऱ्याने सांगितले. (Hiran may have been thrown into water alive ATS investigating matter)

मनसुख यांची हत्या करणाऱ्याने त्यांना बेशुद्ध करण्यासाठी क्लोरोफॉर्मचा वापर केला असावा. त्यामुळेच त्यांच्या चेहऱ्यावर रुमाल आणि मास्क होते, असा अधिकाऱ्यांचा कयास आहे. मनसुख बेशुद्ध झाल्यानंतर त्यांचा मृतदेह पाण्यात फेकण्यात आला असावा. हिरेन यांचा विसेरा रिपोर्ट अजून आलेला नाही. हिरेन यांच्या पत्नीने मनसुख यांची हत्या झाल्याचा आरोप केला आहे. एटीएसने अज्ज्ञात व्यक्तीविरोधात हत्येचा गुन्हा नोंदवला आहे. माझ्या नवऱ्याला चांगले पोहता येत होते, त्यामुळे तो बुडू शकत नाही असे विमला यांनी आपल्या जबानीत म्हटले आहे. विमला यांनी निलंबित सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेवर आरोप केले आहेत. अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर स्फोटकांनी भरलेली स्कॉर्पियो कार पार्क केल्याच्या प्रकरणात सचिन वाझेला एनआयएने अटक केली आहे. (Hiran may have been thrown into water alive ATS investigating matter)

डिजिटल पुरावे NIAच्या ताब्यात

मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरणात सहभागी संशयित मर्सिडीज कार राष्ट्रीय तपास संस्थेने(एनआयए) सीएसटी परिसरातून जप्त केली आहे. याशिवाय याप्रकरणी सचिन वाझे यांच्या सीआययू कार्यालयात एनआयएने शोध मोहिम राबवली असून वाझे यांचा मोबाईलसह कागदपत्र आणि डिजिटल पुरावे जप्त केले आहेत. याप्रकरणी आतापर्यंत गुन्हे शाखेच्या सात पोलिसांची चौकशी एनआयएने केली आहे. सचिन वाझे प्रकरणात एका इनोव्हा कारची माहिती समोर आल्यानंतर आता एक मर्सिडीज कार जप्त केली आहे. या कारमधून वाझे हे मनसुख हिरेनला भेटले असून त्यावेळी स्कॉर्पिओ कारच्या चाव्या हिरेनकडून घेतल्या असल्याचा एनआयएला संशय आहे.