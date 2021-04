महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे secret report पाठविण्यास विभागप्रमुखांची टाळाटाळ

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील गट अ, ब आणि क वर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे गोपणीय अहवाल सादर करण्यास विभागप्रमुखांकडून टाळाटाळ केली जात आहे. विभागाकडील यापूर्वी सादर न केलेले अहवाल, २०१९-२० या वर्षाचे गोपनीय अहवाल ३० एप्रिलपर्यंत पाठविण्याचे तातडीचे परिपत्रक प्रशासनाचे उपायुक्त सुभाष इंगळे यांनी काढले आहे. - पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा महापालिका आस्थापनेवरील व प्रतिनियुक्तीवरील गट ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ वर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल दरवर्षी ३१ मार्च रोजी सादर करणे आवश्यक असते. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या वर्षातील कार्यमुल्यमापन अहवाल सर्व शाखाधिकारी, विभागप्रमुखांनी अहवालाबाबत वेळापत्रकानुसार योग्य ती कार्यवाही करणे आवश्यक होते. हा अहवाल प्रशासन विभागाकडे १६ जानेवारी २०२१ पर्यंत पाठविणे आवश्यक होते. परंतु, अद्याप विभागप्रमुखांनी गोपनीय अहवाल प्रशासन विभागाकडे पाठविले नाहीत. ही बाब योग्य नाही. त्यामुळे विभागप्रमुखांनी विभागाकडील यापूर्वी सादर न केलेले अहवाल, २०१९-२० या वर्षाचे गोपनीय अहवाल ३० एप्रिल २०२१ पर्यंत प्रशासन विभागाकडे तातडीने सादर करण्याचे तातडीचे परिपत्रक प्रशासन विभागाचे उपायुक्त इंगळे यांनी काढले आहे.

Web Title: HOD denying to send secret report of PCMC Officers and Employees