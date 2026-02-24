मुंबई

Malad Accident : मार्वे रोडवर भीषण अपघात; दुचाकीस्वाराची मान कापून दुर्दैवी मृत्यू

अनधिकृतपणे रस्त्यावर उभी असलेल्या खासगी ट्रॅव्हल्स बसच्या लगेजच्या झाकणामुळे घडला अपघात.
सकाळ वृत्तसेवा
मालाड - मालवणीतील मार्वे रोडवर आज दुपारी घडलेल्या धक्कादायक अपघातात एका दुचाकीस्वार तरुणाचा अत्यंत दुर्दैवी मृत्यू झाला. अनधिकृतपणे रस्त्यावर उभी असलेल्या खासगी ट्रॅव्हल्स बसच्या लगेजच्या झाकणामुळे हा अपघात घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे.

