Palghar Crime : अघोरी पूजेनंतर लैंगिक अत्याचार; कासा येथे १३ वर्षांच्या मुलीवर ५५ वर्षीय आरोपीचे कृत्य

पालघर/कासा - नसरापूर येथील बाललैंगिक अत्याचाराची घटना ताजी असतानाच, पालघरच्या कासा पोलिस ठाणे हद्दीत एका १३ वर्षीय मुलीवर ५५ वर्षीय भोंदूबाबाने लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना दोन दिवसांपूर्वी उघडकीस आली. अघोरी पूजा करून गावठी औषधोपचार करण्याच्या बहाण्याने त्याने अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केला..पीडित मुलीच्या मोठ्या बहिणीला मासिक पाळीदरम्यान रक्तस्राव थांबत नसल्याने भोंदूबाबाने तिला गावठी औषधोपचार करून बरे करू, अशा भूलथापा दिल्या होत्या. त्यानुसार या पीडितेला अघोरी पूजा करून औषध देण्याच्या बहाण्याने सोमवारी रात्री १२ वाजता स्मशानभूमीजवळ बोलावले. तिथे तिच्यावर मंत्रविधी करून जंगलात नेत लैंगिक अत्याचार केले. घडलेल्या प्रकाराबाबत पीडितेने कुटुंबीयांना सांगितल्यावर भोंदूबाबाविरोधात कासा पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली..दोन तासांत अटकपोलिस अधीक्षक यतीश देशमुख यांच्या मार्गदर्शनात उपविभागीय पोलिस अधिकारी समीर मेहेर, कासा ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक अमर पाटील, अंमलदार आर. घाटाळ यांच्या पथकाने अवघ्या दोन तासांत आरोपी शिवराम परश सावर (रा. सारशी पाटीलपाडा, ता. विक्रमगड) याच्या मुसक्या आवळल्या. पीडित मुलीवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.