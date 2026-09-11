मुंबई

Palghar News : रुग्णालय राडा प्रकरणात अटकेचा आकडा १२ वर; आमदारपुत्र रोहित गावीत, निलंबित युवासेना प्रमुख साईराज पाटील पोलिसांच्या ताब्यात

पालघरमधील रिलीफ हॉस्पिटलमधील राडा प्रकरणाने आता वेगळे वळण घेतले आहे. पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत गोविंदा पथकातील तब्बल १२ जणांना केली अटक.
palghar hospital dispute

palghar hospital dispute

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पालघर - पालघरमधील रिलीफ हॉस्पिटलमधील राडा प्रकरणाने आता वेगळे वळण घेतले आहे. पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत गोविंदा पथकातील तब्बल १२ जणांना अटक केली आहे. या सर्वांना प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सुजाता बांदल यांच्यासमोर हजर करण्यात आले असता न्यायालयाने १३ सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली.

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