By

मुंबई : उन्हाच्या काहिलीसह प्रदूषणाचाही (summer and pollution) तडाखा मुंबईकरांना बसत आहे. शहरात रविवारी ३६.३ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. हवेचा दर्जाही (Bad air quality) वाईट स्थितीपर्यंत नोंदला गेला. हवामान विभागाने (whether update) कोकणात ढगाळ वतावरणासह हलक्या सरींचा अंदाज (Little rain) वर्तवला आहे, तरीही दिवसभरातील कमाल तापमान चढे असल्याचे दिसले. सांताक्रूझ येथे ३६.३; तर कुलाबा येथे ३२.२ अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद झाली.

हेही वाचा: शुल्क सुधारणा अहवालात पालकांच्या पदरी निराशा ?

रात्रीच्या किमान तापमानातही वाढ झाली. सांताक्रूझ येथे २२.०; तर कुलाबा येथे २०.० अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. हवेतील आर्द्रताही वाढली. कोकणातील ढगाळ वातावरणामुळे उष्मा कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता; मात्र वातावरणात फारसा बदल अद्याप तरी झालेला नाही.

माझगावची स्थिती वाईट

मुंबईतील हवेचा दर्जा वाईट नोंदला गेला. हवा गुणवत्ता निर्देशांक २३५ सह मुंबईतील प्रदूषण कायम असल्याचे दिसले. त्याच वेळी अंधेरी, मालाड आणि माझगावमधील स्थिती वाईट नोंदवली गेली. माझगाव ३३१, मालाड ३२६ आणि अंधेरी ३०१ हवा गुणवत्ता निर्देशांकासह हवेचा दर्जा अतिशय वाईट नोंदला गेला. कुलाबा २११, नवी मुंबई २१८ हवेचा दर्जा वाईट आहे; तर भांडुप, वरळी, बोरिवली, बीकेसी आणि चेंबूर येथील हवा गुणवत्ता निर्देशांक २०० च्या आत असून मध्यम नोंद झाली.