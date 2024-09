Jaydeep Apte Arrested: बायकोनेच दिली जयदीप आपटेची टीप, असं काय घडलं? कसा अडकला पोलिसांच्या जाळ्यात, मोठा खुलासा!

Sculptor Arrested Following Wife’s Crucial Tip in Shivaji Statue Collapse: आपटे याला मालवण येथे नेऊन पोलिस तपास अधिक पुढे नेणार आहेत. पोलिसांचे तपास पथक या प्रकरणाची बारकाईने चौकशी करत असून, या प्रकरणात आणखी काही धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे. जयदीप आपटे यांच्या अटकेनंतर या प्रकरणातील गुंतागुंत वाढली आहे.

Sculptor Jaydeep Apte arrested by police in connection with the Shivaji statue collapse incident. esakal