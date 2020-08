दीड दिवसाच्या गणपती विसर्जनावेळी पालिकेच्या आवाहनाला कसा होता प्रतिसाद, वाचा सविस्तर

मुंबईः लाडक्या बाप्पांना रविवारी दीड दिवस पूर्ण होताच भावपूर्ण वातावरणात निरोप देण्यात आला. नैसर्गिक विसर्जन स्थळे, कृत्रिम विसर्जन स्थळे आणि फिरती विसर्जन स्थळे येथे कोरोनाबाबतचे नियम पाळत गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्यात आलं. मुंबई महानगर पालिकेच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत मुंबईतील भाविकांनी यावर्षी गणपती विसर्जनाला कृत्रिम तलावांना पसंती दिली. रात्री ९ वाजेपर्यंत ३१, २५५ गणपतीचे विसर्जन झाले होते. त्यातील १७ हजार ७६४ कृत्रिम तलावात विसर्जित करण्यात आल्या. या काळात कोणताही अनुचित प्रकार घडला नसल्याचं महापालिकेच्या नियंत्रण कक्षातून सांगण्यात आले. मुंबईत रात्री १२ वाजेपर्यंत एकूण ४० हजार ८२३ गणपती मूर्तीचं विसर्जन करण्यात आलं. त्यात ९७८ सार्वजनिक आणि घरगुती ३९ हजार ८४५ बाप्पाचं विसर्जन झालं. त्यापैकी कृत्रिम तलावात ७१० सार्वजनिक, घरगुती २२ हजार १४९ असे एकूण २२ हजार ८५९ गणरायांचं विसर्जन करण्यात आलं. मुंबईत गेल्या वर्षी ३२ कृत्रिम तलाव होते. यंदा कोविडच्या पार्श्‍वभूमीवर ही संख्या १६८ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच,समुद्र किनारे,तलाव अशा ७० नैसर्गिक स्थळावर विसर्जनाला बंदी करण्यात आली असून तेथे मूर्तीदान करावी लागत आहे. घरगुती मूर्ती २ फुटापर्यंत आणि सार्वजनिक मूर्ती ४ फुटउंची पर्यंत ठेवण्याच्या सुचना महापालिकेने दिल्या होत्या. महापालिकेने केलेल्या प्रयत्नांना मुंबईतील नागरिकांनीही साथ दिली आहे. मुर्तीची उंची नियमानुसार ठेवण्यात आली आहे. कृत्रिम तलावांनाही उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. हेही वाचाः 1 सप्टेंबरनंतर कसा असेल लॉकडाऊन?, बुधवारी ठाकरे सरकार घेणार मोठा निर्णय मुंबईत संध्याकाळपर्यंत ३० हजार ६३४ घरगुती मुर्तींचे विसर्जन झाले. त्यात १७ हजार २९२ मूर्ती या कृत्रिम तलावात विसर्जित झाल्या. उर्वरीत मूर्ती नैसर्गिक विसर्जन स्थळांवर पालिकेला दान करण्यात आल्या. ६२१ सार्वजनिक गणेशमूर्ती पैकी ४७२ मूर्ती कृत्रिम तलावात विसर्जित करण्यात आल्या. मुंबईतील सर्व नैसर्गिक विसर्जन स्थळावर पालिकेने मूर्ती संकलन केंद्र सुरु केले आहे. तसेच काही विभागातही हे संकलन केंद्र सुरु केले आहे. अधिक वाचाः फुलांचे भाव वधारले, जाणून घ्या दादर मार्केटमधली परिस्थिती दीड दिवसाच्या गणपतीचे विसर्जन घरापासून जवळ असावं म्हणून मुंबई महापालिकेनं शिवाजी पार्क येथे सोसायटीच्या दारात वाहन आरोहीत विसर्जन हौद उभा केला होता. मुंबईत दीड दिवसाच्या गणपतीचे मुंबईतील दादर येथील कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्यात आलं. तसंच गणेश मूर्तींच्या विसर्जनासाठी विशेष फिरत्या कृत्रिम हौदांची निर्मिती करण्यात आली होती. विसर्जनासाठी मोजक्याच व्यक्तींना प्रवेश दिला जात होता. विसर्जनासाठी फुलणारी दादर चौपाटी यंदा सुनीसुनी होती. (संपादनः पूजा विचारे) How Response Of citizens Mumbai municipality during one and half days ganpati immersion

Web Title: How Response Of citizens Mumbai municipality during one and half days ganpati immersion