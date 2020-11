पोटच्या मुलावर तरी विश्वास कसा ठेवायचा? ATM कार्डआधारे वडिलांच्या खात्यातून सहा लाख लंपास 

महाड : वडिलांनी मुलाकडे विश्वासाने एटीएम कार्ड दिले; पण आता त्यांच्यावर पश्‍चात्ताप करण्याची वेळ आली आहे. मुलाने या कार्डच्या आधारे वडिलांच्या बॅंक खात्यावर डल्ला मारत तब्बल सहा लाख रुपये हडपले आहेत. तसेच घरातील 23 हजारांचे दागिने लंपास केले. ही घटना महाड शहरातील सरेकर आळीत घडली. वडिलांनी महाड शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. हेही वाचा - पनवेलच्या पाणीटंचाईवर अमृत योजनेचा उतारा; कंत्राटादार निवडीला मान्यता सरेकर आळीतील किशोर कोंडीराम जागडे (60) यांनी मुलगा ऋषिकेश (32) याच्याकडे विश्वासाने एटीएम कार्ड ठेवण्यास दिले होते; परंतु मुलाने याचा फायदा घेत वडिलांचा विश्वासघात केला. एटीएम कार्डचा वापर करत त्याने तब्बल सहा लाख रुपये काढले. केवळ एवढ्यावरच न थांबता वडील घरी नसताना कपाटात ठेवलेली अंदाजे 20 हजार रुपये किमतीची दहा ग्रॅम वजनाची सोनसाखळी आणि तीन हजार रुपये किमतीची दीड ग्रॅम वजनाची सोन्याची अंगठी लंपास केली. या प्रकरणी महाड शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. Six lakh withdrawal from fathers ATM card in mahad ------------------------------------------------------ ( संपादन - तुषार सोनवणे )

