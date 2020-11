मलाड पूर्व भागात प्लायवूडच्या दुकानाला भीषण आग; अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल

मुंबई - शहरातील मलाड पूर्व परिसात एका प्लायवूडच्या दुकानाला भीषण आग लागली आहे. अग्निशामन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी पोहचल्या असून, आग विझवण्याचे प्रयत्न युद्ध स्थरावर सुरू आहेत. मलाड पूर्व येथील पठाणवाडी रोड परिसरातील त्रिवेणी नगरमध्ये असलेल्या प्लायवूडच्या दुकानाला सायंकाळी सव्वा सहाच्या सुमारास भीषण आग लागली. हे दुकान 7000 चौ कि. चे असल्याची माहिती मिळत आहे. दुकानात लाकडी सामान भरपूर असल्याने आग वाढली असल्याचे बोलले जात आहे. आगीचे कारण मात्र समजू शकलेले नाही.

