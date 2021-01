ठाणेकरांसाठी शास्तीकरात शंभर टक्के सूट; निवासी मालमत्तांसाठी ठाणे महानगरपालिकेचा निर्णय

ठाणे : ठाणे शहरात मागील सात ते आठ महिन्यापासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्वच यंत्रणा अहोरात्र काम करीत आहे. त्यात कोरोंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी टाळेबंदीदेखील करण्यात आली होती. त्यामुळे कोविडच्या पार्श्वभूमीवर जे नागरिक थकीत करांसह आपला संपूर्ण मालमत्ता कर 31 जानेवारीपर्यंत भरतील त्यांना शास्तीमध्ये शंभर टक्के सूट देण्याचा निर्णय ठाणे महानगरपालिकेने घेतला असून नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन महापौर नरेश गणपत म्हस्के आणि महापालिका आयुक्त डॅा. विपिन शर्मा यांनी केले आहे. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा कोविड १९ चा संसर्ग सुरू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्य शासनाच्यावतीने सर्वत्र लॅाकडाऊन घोषित करण्यात आले होते. त्यामुळे नागरिकांना आर्थिक विवंचनेला सामोरे जावे लागले होते. सदरची परिस्थिती लक्षात घेवून मालमत्ता करावर कलम 41(1) अन्वये आकारलेली शास्ती (व्याज) मध्ये शंभर टक्के सूट देण्याचा निर्णय महापालिकेच्यावतीने घेण्यात आला. सदरची योजना केवळ निवासी मालमत्ता धारकांसाठी लागू आहे. या निर्णयानुसार जे मालमत्ता धारक आपला मालमत्ता कर (संपूर्ण थकबाकीसह) 31 जानेवारीपर्यंत एक रकमी भरतील त्यांना दंडामध्ये संपूर्ण सवलत देण्यात येणार आहे. या योजनेतंर्गत नागरिकांना आपला मालमत्ता कर ॲानलाईन पद्धतीने www.propertytax.thanecity.gov.in या वेब लिंकवर तसेच www.digithane.thanecity.gov.in या डीजी ठाणे ॲपच्या माध्यमातून आपला मालमत्ता कर भरता येईल. त्याचप्रमाणे महापालिकेच्या संकलन केंद्रावरही रोख, धनादेश, धनाकर्ष, क्रेडिट, डेबिट कार्डच्या माध्यमातूनही मालमत्ता कर भरण्याची सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे. महापालिकेची संकलन केंद्रे सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 10.30 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत तर सार्वजनिक सुट्टी आणि सर्व शनिवारी सकाळी 10.30 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यात आली आहेत. hundred percent exemption in penalty tax for Thanekars Decision of Thane Municipal Corporation for residential properties --------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

Web Title: hundred percent exemption in penalty tax for Thanekars Decision of Thane Municipal Corporation for residential properties