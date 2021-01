मालेगाव बॉम्बस्फोट कटाशी माझा संबंध नाही; कर्नल पुरोहित यांचा उच्च न्यायालयात बचाव

मुंबई : मालेगाव बॉम्बस्फोट कटासंबंधित झालेल्या बैठकीला मी लष्कर विभागाचा गुप्तहेर म्हणून हजर झालो होतो, अन्यथा माझा या कटाशी काहीही संबंध नाही, असा बचाव प्रमुख आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहितच्या वतीने आज मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला.

पुरोहितवर एनआयएने आरोपपत्र दाखल केले असून या खटल्यात तो प्रमुख आरोपी आहे. मात्र, लष्कर विभागाला या कटाची माहिती मिळावी म्हणून मी हेर म्हणून या बैठकीत सहभागी झालो होतो. या बैठकीचा तपशील मी विभागाला दिला असल्यामुळे माझ्याविरोधात खटला दाखल करण्यासाठी त्यांची परवानगी आवश्‍यक आहे, मात्र ही परवानगी तपास यंत्रणेने घेतली नाही, असा युक्तिवाद पुरोहितच्या वतीने ऍड. नीला गोखले यांनी केला. पुरोहितने आरोपमुक्त करण्याच्या मागणीसाठी केलेल्या याचिकेवर आज न्या. एस एस शिंदे आणि न्या. एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा यासंबंधी लष्कर विभागाची कागदपत्रेही असून त्यावरून स्पष्ट होते, की पुरोहित सरकारी सेवेत त्याचे कर्तव्य बजावत होते, असा दावा गोखले यांनी केला. बैठकीत सामील होऊन त्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिली होती आणि देशाच्या सुरक्षेसाठी काम करीत होतो, मात्र एनआयए'ने त्यांनाच अटक केली आणि अतिरेकी ठरविले, असेही पुरोहितच्या वतीने सांगण्यात आले.

एनआयएने पुरोहितच्या याचिकेला विरोध केला आहे. भादंवि 197 नुसार अशा परवानगीची गरज नाही, असा युक्तिवाद एनआयएने केला आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी ता. 2 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

मालेगाव बॉम्बस्फोटात सहा जण ठार झाले होते तर शंभरहून अधिक जखमी झाले. विशेष न्यायालयात खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. I have nothing to do with the Malegaon bomb blast case Colonel Purohit in High Court ----------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

